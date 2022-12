La cuenta de la Copa del Mundo dio su veredicto por el parecido entre Papu Gómez y Beckham

El streaming que este miércoles hizo el Kun Agüero con Lionel Messi, Papu Gómez, Rodrigo De Paul y Leo Paredes no pasó desapercibida y las repercusiones perdurar.

Pero lo que causó más gracia fue la sorpresiva comparación que hizo Papu sobre su presunto parecido con el exfutbolista inglés David Beckham.

El look que el argentino le pidió al peluquero del plantel pretendió emular al del británico, situación ante la cual tanto Agüero como Messi estallaron de risa.

La cuenta de la Copa del Mundo aseguró que el Papu Gómez y David Beckham son iguales. Twitter

No obstante, las bromas no quedaron ahí y se desparramaron en las redes a más no poder y en cuestión de segundos.

“Apuntó muy alto”, soltó Messi cuestionando el resultado del corte. “Sé honesto, ¿pensaste que posta te iba a quedar como él?”, preguntó Agüero. A Gómez solo le quedó aceptar la realidad: “Pensé que el peluquero me iba a dar una mano. Con otro peluquero puede ser... No por desmerecer al peluca...”.

Una de las reacciones por la insólita salida de Papu fue la propia cuenta oficial de Twitter de la Copa del Mundo, que rápidamente se hizo eco de las cargadas y salió a plegarse a las bromas.

En un posteo en la red social del pajarito, la cuenta compartió la foto de Gómez y Beckham y agregó: “Meme de Spiderman”.