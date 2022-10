La crisis económica golpea a los deportistas: un jugador de básquet de Estados Unidos cobró el IFE en Salta

La crisis económica golpea en las esferas de la clase media y baja de la República Argentina. Una alta inflación galopante, la falta de oportunidades de empleo o los mismos pero en condiciones precarias, provocan que los más vulnerables necesiten una ayuda externa (en este caso, del estado), para llegar a fin de mes.

La actual coyuntura no escapó a la realidad de Eric Freeman, ex jugador de Salta Básquet, un equipo que disputó la Liga Nacional de Básquet en Argentina en el año 2017 pero que no pudo mantener la categoría y descendió a finales de aquel año.

🔴 Un basquetbolista de EE.UU., en la fila por el nuevo bono de ANSES ⬇



Eric Freeman es argentino, vive en el país hace 10 años y juega en El Tribuno de Salta: se lesionó el tendón de aquiles y no tiene ingresos desde hace meses. "Hice la fila del bono porque no tengo trabajo". pic.twitter.com/scIW2Clj8m — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 26, 2022

El basquetbolista de Estados Unidos que actualmente se desempeña en El Tribuno, fue a cobrar el IFE 5 producto de una lesión en su tendón de Aquiles: “Me corresponde porque soy argentino”.

“Estoy en Argentina hace más de diez años. Soy argentino, tengo documento de argentino. Hace un año me corté el tendón de aquiles, por eso hice fila para el bono, porque no tengo trabajo”, aseguró.

El norteamericano dialogó con Básquet Plus sobre su situación actual, con una dura lesión que no le permite jugar, y que lo llevó a una situación económica compleja.



Eric Freeman, el jugador que hizo fila por el subsidio IFE en Saltahttps://t.co/dvZf11umQS pic.twitter.com/0EDhRTWKrV — basquetplus (@basquetplus) October 27, 2022

“Trabajo con mi cuerpo y por el tema de mi lesión no puedo trabajar. Siempre trabajé con el básquet, vivo de eso, pero cuando me corté el tendón de aquiles no pude trabajar más. Me corresponde cobrar el bono porque soy argentino”, concluyó.

¿Qué es el IFE y quienes lo cobran?

El Ingreso Familiar de Emergencia es una asistencia económica entregada por el estado. El ministro de Economía indicó que el bono de Refuerzo de Ingreso está orientado a aquellas personas que “no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo”.

El monto, similar a un IFE 5, rondará los $45.000 y se pagará en tres meses consecutivos a partir de octubre.