La confesión de Lionel Messi a un mes del Mundial Qatar 2022: “No le tenemos miedo a nadie”

Cada vez falta menos para el Mundial de Qatar 2022. El país entero se ilusiona con la Selección Argentina, que viene de consagrarse campeón en la Copa América Brasil 2021 y de derrotar a Italia en la Finalissima. En este contexto, Lionel Messi intentó transmitir tranquilidad: aseguró que la Copa del Mundo “es muy difícil”, pero también advirtió que la Albiceleste está preparada “para jugarle a cualquiera”.

“Para nosotros es difícil estar tranquilos. Hablo como gente, como país, como argentino. Siempre somos los mejores... Siempre somos los candidatos, y muchas veces no fue así. Y hoy nos agarra en un momento que estamos bien, entonces la gente está ilusionada, se sube por las paredes, piensa que ya volvemos con la Copa. No es tan así, porque el Mundial es muy difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas. No sólo que nosotros estemos bien, que al final es lo más lo más importante”, reflexionó el astro en una entrevista con DirecTV.

Este momento de la charla es genial. La emoción de Giralt. Messi sin saber cómo reaccionar y se tira para atrás en el sillón como un nene🥹😂



A su vez, aseguró que “hay muchas consecuencias que se pueden dar, que te pueden llegar a dejar afuera de un partido o del Mundial” y que varios conjuntos nacionales van por el mismo objetivo de levantar la Copa. “Y hay selecciones que hoy por hoy, si nosotros estamos bien, hay muchas que están mejores también”, dijo.

"Hay una generación de chicos que creció conmigo, me vio campeón con Argentina e hizo que el vínculo sea más fuerte. Siento que me van a bancar hasta el final".

Messi con @giraltpablo.



Messi con @giraltpablo.



“Pero sí que hay una ilusión grande porque se encuentra en un gran momento como Selección, como grupo y bueno... Estamos con ganas. Yo digo que vamos a pelear, que no le tenemos miedo a nadie porque estamos preparados para jugarle a cualquiera, pero con tranquilidad”, expresó el capitán de la Selección Argentina, sin vueltas.

🗣️ "Me siento muy bien físicamente. Cuando dije que sería mi último Mundial, fue por un tema lógico de edad. Despues de Qatar veré qué hacer."

Lionel Messi en @directvsportsar. 🇦🇷





Messi dio sus candidatos a ganar el Mundial de Qatar: Brasil y Francia

“Hoy por hoy, las candidatas son las grandes selecciones. Hablamos de Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra, España. Si me tengo que quedar con dos, Brasil y Francia son las grandes candidatas para este Mundial”, se la jugó, y profundizó sobre el campeón defensor: “Más allá de haber quedado eliminada en la última Eurocopa, tiene unos jugadores impresionantes. Tiene la idea muy clara y el mismo entrenador”.