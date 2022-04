La confesión de Juanfer Quintero tras confirmarse su desgarro: “No me da bronca, es parte del fútbol”

Juan Fernando Quintero tuvo que ser dado de baja en River a último momento para la visita de esta tarde a Talleres luego de que ayer sufriera una lesión muscular en el entrenamiento. El colombiano, que tenía chances de ser titular a partir de la rotación que se espera en la formación del Millonario para esta tarde, se realizó este mediodía estudios que finalmente arrojaron un desgarro como resultado.

Juanfer Quintero la definición de Fútbol 🤩 pic.twitter.com/merV36Q4dv — MⷨAͣRͬCͨOͦS͛_ πᴋⷦ2😎(2-0) (@MARCOS_pik2) April 18, 2022

Estoy bien, esperemos a ver qué me dice el médico pero estoy bien. Yo creo que algo es, porque sentí eso pero es parte del fútbol. El dictamen médico ya me lo pasarán y veremos”, manifestó Quintero. Y agregó: “No me da bronca, es parte del fútbol y lo más importante es recuperarme. Yo me venía sintiendo bien”.

Lo cierto es que, pese a que el futbolista aseguró sentirse bien, los estudios arrojaron un desgarro como resultado y así el colombiano será baja por las próximas semanas en el Millonario.

#Video "NO ME DA BRONCA, ES PARTE DEL FÚTBOL", aseguró Juanfer Quintero, tras realizarse los estudios, que arrojaron un desgarro. https://t.co/jTfV2exiOW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 20, 2022

Sobre la recta final de esta primera parte del año, Juanfer reconoció: “River siempre debe estar a la altura de todo y estoy muy contento porque venimos con ritmo, el equipo viene bien, ganando y eso es lo más importante”. Por último, sobre los elogios de Gallardo en los últimos días, el colombiano sostuvo que “la exigencia es todos los días y hay que estar a la altura de todas las circunstancias en River”.