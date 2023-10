La confesión de Carlitos Tevez: “La gente de Independiente espera más de mí, no me conformo con esto”

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, aseguró que se siente “observado desde el primer día” que asumió por no ser del “riñón del club” y explicó que los hinchas esperan mucho más de él, por lo que no se conforma con los resultados obtenidos.

El Apache reconoció: “No soy del riñón de Independiente. No me permito relajarme por el compromiso que tengo con la gente, que espera más de mí. Hoy me respalda porque venimos ganando, pero tenés una mala racha y se da vuelta. Me centro en mejorar a los muchachos y hacer que Independiente compita”.

A su vez, resaltó el presente de su equipo, que está invicto desde su llegada, aunque perdió por penales ante Estudiantes por la Copa Argentina: “La clave es que los muchachos están haciendo lo imposible para llevar a cabo una idea. Le doy mucho mérito al equipo, que está sacando esto adelante y construyendo un equipo. Estamos armando una base sólida y de ahí a construir para arriba. Vamos en buen camino”.

Además, detalló las metas para lo que viene tras alejar a su equipo de la zona de descenso (está 15° en la tabla anual): “El objetivo es construir un equipo rudo y competir. Eso hace que a medida que pasen los partidos y te enfrentás con equipos que vienen trabajando hace rato y decís: ‘Podemos competirle a cualquiera’. No nos olvidemos que hace un mes peleábamos el descenso, hoy también, pero a la vez el campeonato. Estamos en construcción y tenemos que armar una base fuerte y el año que viene empezar a competir de la mejor manera”.

Por otra parte, resaltó a Iván Marcone, quien se consolidó como una de las figuras de los últimos partidos: “Hasta el segundo partido me preguntaban por qué jugaba. Dije que era mi capitán y le demos tiempo. Hoy se ve que está en un gran momento, disfrutando. Siempre se habla de cómo cambié la cabeza, pero hay trabajo en la semana, se planean los partidos y el jugador sabe a qué juega. Eso es importante porque ganan confianza y hace que jueguen bien”.

Finalmente, destacó a Tadeo Allende, de Godoy Cruz, por “hacer una gran diferencia”, Joaquín Laso, de Independiente, debido a su nivel defensivo, y al juvenil de Boca Valentín Barco ya que “hace la diferencia”, como los mejores del fútbol argentino.