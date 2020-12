La carta de Pelé a una semana del fallecimiento de Diego Maradona: “Te quiero, Diego”

A una semana de la muerte de Diego Maradona, Pelé abrió su corazón y publicó una emotiva carta en su cuenta de Instagram para recordar al 10. Luego de que durante años se los comparara para ver quién era el mejor de la historia, el brasileño decidió dejar de lado las comparaciones.

“Eras un genio que encantaba al mundo. Un mago con el balón a los pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo eso, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande”, escribió Pelé. Además, aseguró: “Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo”.

La carta de Pelé a Diego Maradona

“Han pasado siete días desde que te fuiste. A muchas personas les encantaba compararnos a lo largo de sus vidas. Eras un genio que encantaba al mundo. Un mago con el balón a los pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo eso, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande.

Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y empezar a admirarnos más. Entonces, quiero decir que eres incomparable.

Su trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Siempre has declarado tus amores y aversiones a los cuatro vientos. Y con esta particular manera suya, enseña que tenemos que amar y decir “te amo” mucho más a menudo. Su rápida partida no me dejó decir, así que solo escribo: te quiero, Diego.