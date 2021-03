La bomba de Rodolfo D´Onofrio y sobre su futuro: “Me gustaría ser presidente de AFA”

Rodolfo D´Onofrio analizó el presente del fútbol argentino, se refirió a su futuro y reconoció que le gustaría ser presidente de la AFA. “Creo que hay mucho por hacer y transformar” , afirmó esta tarde el máximo dirigente de River en declaraciones a ESPN.

El titular millonario destacó que “hay que hacer un cambio profundo el día que corresponda”. Además, agregó: “ No estoy destituyendo a nadie. Si no será ayudar a los de ahora, pero se tienen que dejar ayudar. Estamos al servicio y no somos los reyes. Tenemos que ser transparentes y no puede ser que los campeonatos no tengan fechas definidas para todo el año ”.

Con respecto a su participación, D´Onofrio se mostró decepcionado. “En lo personal, no pude cambiar al fútbol argentino. Son siete años y medio en los que conviví con distintas personas que lo manejaron. No evolucionamos, sino que involucionamos. Estamos en uno de los momentos más bajos, producto de los dirigentes y el país que tenemos . Es un tema cultural”, manifestó.

El presidente de River deslizó que “cualquier país limítrofe paga mejor y hay que hacer maravillas para retener a los jugadores, porque esto de tener un dólar blue y otro oficial los perjudica”.