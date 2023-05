Julián Santero se quedó con la cuarta fecha del TC2000 y se acerca al líder

El mendocino Julián Santero (Toyota Corolla) se impuso en la segunda final del TC2000 en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario, en el marco de la cuarta fecha del calendario anual de la categoría automovilística, mientras que el otro menducno, Bernardo Llaver, arribó sexto.

Santero completó el recorrido de las 25 vueltas en un tiempo de 26m. 56s. 089/1000 aventajando por 814 milésimas al cordobés Facundo Marques (Renault Fluence), a quien contuvo de eventuales sobrepasos en los metros finales de la carrera, mientras que Franco Vivian (Chevrolet Cruze) completó el podio.

“El sábado no pensábamos ganar hoy, soy sincero. El auto no estaba lo suficientemente rápido. Pegamos un gran salto y pudimos mantener un ritmo competitivo no sólo en la segunda final, también en la primera”, dijo el mendocino.

El mendocino, Julián Santero, se quedó con la fecha del TC2000.

El arrecifeño Luis José Di Palma (Fiat Línea) culminó en la cuarta colocación, mientras que el santafesino Facundo Ardusso (Honda Civic), quien se retrasó por un toque que recibió del juvenil chubutense Ignacio Montenegro (Renault Fluence) en el comienzo, terminó en el quinto lugar.

Más atrás se ubicaron Llaver (Honda Civic), el sanjuanino Fabricio Persia (Citroen), el chubutense Montenegro (Renault Fluence) y el chileno Felipe Barrios Bustos (Renault Fluence). En tanto, el oriundo de Necochea, Matías Capurro (Toyota) llegó décimo y se quedó con el triunfo en la división TC 2000 Series.

El mendocino, Bernardo Llaver, finalizó sexto en una nueva fecha del TC2000.

En la primera final, a 13 vueltas, el ganador resultó Montenegro, que aventajó a Ardusso, por 1s. 948/1000. El porteño Vivian logró el primer podio de la jornada.

Con estas clasificaciones, el tandilense Leonel Pernía (ausente en Rosario por prescripción médica) continúa liderando las posiciones con 117 puntos, seguido por Montenegro, con 108. Tercero se sitúa el mendocino Santero, con 92 unidades.

La próxima competencia del TC2000, la quinta del certamen, será el domingo 4 de junio en el autódromo de San Jorge, provincia de Santa Fe.