¿Juega o no juega? La rotunda decisión de Lionel Scaloni sobre la presencia de Messi como titular contra Bolivia

Luego de la sustitución de Lionel Messi en el último partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, las especulaciones giraron en torno al estado físico del capitán argentino.

Pese a que se barajaba que el astro rosarino podía regresar de manera anticipada a Miami, sin siquiera estar disponible para el partido de este martes ante Bolivia, el Diez viajó rumbo a La Paz junto al resto de la delegación.

El argentino Lionel Messi camina después del entrenamiento de la selección albiceleste en La Paz, Bolivia, el lunes 11 de septiembre de 2023. Argentina enfrentará a Bolivia en partido eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2026, en La Paz, el martes. (AP Foto/Juan Karita)

Pese a que el periodista Gastón Edul confirmó en TyC Sports que el jugador de Inter Miami había dejado el partido ante Ecuador, en los minutos finales, por agotamiento físico y no por haber sufrido algún tipo de lesión o dolencia específica.

Sin embargo, Messi casi no participó de los entrenamientos posteriores y su presencia en el duelo ante Bolivia cada vez se puso más en duda. En ese sentido, el propio Gastón Edul fue el encargado de confirmar que Lionel Messi no alineará como titular y que, de no ser necesario, podría ni siquiera sumar minutos en la altura, un condicionante que históricamente lo ha afectado.

Lionel Messi está con la selección en La Paz y la duda es si jugará de entrada o esperará en el banco frente a Bolivia. (@Argentina / Archivo)

Cómo formaría Argentina ante Bolivia

El partido entre Bolivia y Argentina por la segunda fecha de las Eliminatorias se llevará a cabo este martes a las 17 horas en La Paz.

Por estas horas, la alineación más probable de Argentina cuenta con la ausencia de La Pulga e incluye a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Nicolás González.

AMDEP8988. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 07/09/2023.- El seleccionador de Argentina Lionel Scaloni hoy, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y Ecuador en el estadio Más Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Por otra parte, Scaloni también probó otra formación incluye cinco futbolistas en la última línea, y estos son: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Ángel Di María y Julián Álvarez.

