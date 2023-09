Moreno Martins se indignó por el apoyo de los bolivianos a Argentina: “No podemos apoyar a dos selecciones”.

La selección boliviana de fútbol se aferra a la esperanza de clasificar al Mundial de la FIFA después de casi tres décadas de ausencia en el torneo. A pesar de no haber participado en el torneo desde Estados Unidos 1994, Bolivia se ilusiona con la posibilidad de asegurar un lugar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026, aprovechando los nuevos cupos que brindan las Eliminatorias Sudamericanas.

Luego de una difícil derrota por 5 a 1 ante Brasil en calidad de visitante, el equipo dirigido por Gustavo Costas buscará fortalecerse en la altitud de La Paz en su próximo enfrentamiento contra Argentina, la recién coronada campeona del mundo en Qatar 2022.

Marcelo Moreno Martins, el máximo goleador histórico de la selección boliviana y el tercero en Eliminaciones sudamericanas, expresó su preocupación por el hecho de que hinchas locales simpatizan con la Selección Argentina, liderado por Lionel Messi. En una conferencia de prensa, Martins hizo un llamado a la unidad y al apoyo de la afición boliviana en este momento crucial.

“Nosotros somos fuertes, y de local peor. Tenemos que mantener esa unión. No podemos estar separados. No podemos apoyar a dos selecciones, tenemos que estar unidos. Es así cómo se forma una selección competitiva y eso es lo que queremos nosotros, sentir el cariño de la gente. Estoy seguro que mañana lo vamos a sentir y vamos a jugar por todos ellos”, enfatizó el delantero de Independiente del Valle.

El recibimiento de los bolivianos para con la Selección Argentina. Foto: Julián Álvarez / Télam.

Martins también destacó la importancia de respaldar al DT: “Queremos que apoyen el proceso que tiene el profe. Hay muchos chicos acá. Por un partido no se lo puede crucificar. Necesitan el apoyo de nuestra gente, no podemos apoyar a dos selecciones. Estamos pasando un problema complicado en el fútbol boliviano. Estoy seguro que puede pasar. Necesitamos el apoyo de todos para poder crecer juntos. Sé que, creciendo juntos, las cosas van a mejorar, vamos a poder competir de una manera diferente. Es lo más importante, que los chicos jueguen sueltos, que no se sientan presionados por su propia gente. Les pido que apoyen a los más chicos en la selección”.

