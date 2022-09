Juan Espínola, el arquero suplente de Godoy Cruz destacado ante Belgrano: “Mi puesto no lo perdí por bajo rendimiento, fue injusto”

Aunque sin ser brillante, el arquero suplente de Godoy Cruz fue el jugador más destacado de un soporífero encuentro ante Belgrano de Córdoba que finalizó 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y que después el Tomba ganó 5-4 en la definición por penales. Esa victoria le permitió al equipo mendocino dirigido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, otro de los frentes que ataca este protagonista Godoy Cruz.

“Recién llego del gimnasio, ya me bañé y ahora estoy tomando mates”, comienza la charla un relajado Juan Ángel Espínola mientras atiende la requisitoria de Los Andes.

-¿Tomás el mate tradicional o tereré?

-En la mañana tomo tereré y en la tarde mate.

-¿A qué temperatura es ideal el agua para un buen mate?

-Caliente, bien caliente, el agua tiene que estar hervida. Y al tereré le pongo hielo hasta la tapa y encima de eso le agrego agua, je.

-¿Con azúcar o sin azúcar?

-Sin azúcar.

-¿Y qué yerba usás?

-Para el tereré una que traigo de Paraguay y que se llama Kurupí. Para el mate caliente uso la Canarias o la Sara, pero me gusta más la Canarias, que me llega dentro de una semana y tengo que buscar reemplazante, je.

-¿Siempre hacés gimnasio por la tarde después de entrenar?

-Voy dos veces a la semana. Eso sí, todas las tardes voy al parque San Martín a correr sí o sí. Esta tarde salí del gimnasio y pasé por el parque a hacer mi rutina diaria. Hago resistencia, un trote 45 o 50 minutos y un estiramiento con zona media en una hora y media de trabajo más o menos.

-Trabajás mucho el CORE, algo que para un arquero es clave, ¿no?

-Sí, la verdad que es algo muy importante que también lo trabajamos con el entrenador de arqueros Osvaldo Peranzoni, que es muy buen entrenador y persona. Es como nuestro papá, nos llevamos muy bien con él. A los chicos de la Reserva los trata igual que a nosotros los arqueros más grandes y eso es algo muy bueno, habla muy bien de su persona.

-¿Cómo te sentiste el miércoles?

-Muy bien, me estoy preparando de la mejor manera y entreno en doble turno. Mi suegro, que también fue arquero, estuvo un mes y medio en mi casa y estuvimos entrenando aparte. Trato de aprovechar cada cuestión que sea para sumar. También me llegó la convocatoria de la selección paraguaya para el último amistoso contra México, que también fue el 31 de agosto, pero en el club no me dejaron ir y jugué el partido de Copa Argentina. Son cosas que pasan… por suerte me sentí muy bien en el partido y creo que con los trabajos que estamos haciendo día a día, más lo que estoy haciendo aparte voy a llegar muy bien a fin de año porque estoy viendo la posibilidad de irme de Godoy Cruz. Quise irme hace un mes atrás, tenía dos o tres clubes del fútbol argentino, pero en el club no me dejaron ir.

-¿Por qué no te dejaron ir a jugar el amistoso con tu selección?

-Porque la vez pasada, cuando fuimos a la gira por Japón y Corea en el club se enojaron conmigo y esta vez no me dejaron ir. Pero son cosas que pasan, a veces no se ponen en el lugar del futbolista. Además, Godoy Cruz tiene el sesenta por ciento de mi pase y tendría que aprovechar mi convocatoria para hacer un buen negocio. Pero no pasa nada, yo voy a seguir entrenando de la mejor manera.

-¿Creés que haberte ido a tu selección en aquella ocasión te terminó costando el puesto?

-Sí, la verdad que para mí fue muy injusto. Y fue algo que se lo dije al cuerpo técnico, al presidente y a todos porque para mí un futbolista que vuelve de su selección tiene que ser tenido en cuenta en su club por la sencilla razón de que por algo fue convocado a la selección. El puesto no lo perdí por bajo rendimiento ni mucho menos, sino que se enojaron conmigo y me sacaron. Pero, ya pasó, quedó atrás y ahora estoy trabajando. Si Dios quiere y existe la chance quiero irme a fin de año. Siempre dejé todo por el club, rechacé dos convocatorias de mi selección y prioricé quedarme en Godoy Cruz. Pero creo que no se valoró. Estoy a disposición del cuerpo técnico y veré qué pasa en este tiempo antes de que finalice la temporada.

-¿Por qué creés que se enojaron con vos si fuiste convocado?

-Antes de irme a la gira hablé con el cuerpo técnico y me dijeron que si me iba ellos buscarían un arquero. Les contesté que ellos eran dueños de tomar la decisión que quisieran y que yo me iba a la selección porque me habían dado un ultimátum. ‘Si no venís ahora, mejor renunciá y ya no te convocamos más’, me dijeron. Y yo soy un un jugador joven, creo que tengo mucho futuro en la selección, decidí irme y el presidente se enojó conmigo, me escribía y me llamaba para que no me fuera. Creo que por eso pasaron todas estas cosas.

Juan Espínola, arquero de Godoy Cruz, en pleno entrenamiento de arqueros.

-Aparte, no debe haber nada más lindo para un jugador que representar a su país, ¿no?

-Por supuesto, pero no sólo a mi selección, sino también a Godoy Cruz. En estos casos, el club sale beneficiado porque un jugador suyo es convocado a una selección y se cotiza. Y en lugar de premiarme, me sacaron del equipo. Si me sacan por bajo rendimiento, no digo nada, me callo y sigo adelante. Pero eso me dolió mucho. Esa semana en la que volví después de la gira intenté salir. Me llamaron cuatro equipos del fútbol argentino, le pasé las propuesta al presidente, pero no me dejaron ir.

-¿Eran equipos que pelean lo mismo que Godoy Cruz?

-Eran Huracán, Newell’s y también había una posibilidad de Colón. También me llamaron de Cerro Porteño y de Guaraní de Paraguay.

-El otro día contra Belgrano demostraste que tu salida no fue por rendimiento porque fuiste figura...

-Sí, porque la verdad que me sacaron por el tema de la selección.

-Guillermo Pereira tuvo las dos chances más claras para Belgrano y en las dos saliste triunfando. ¿Cuánto tuvo que ver el hecho de que lo conocías porque fue tu compañero en Godoy Cruz?

-(Risas) No la verdad que para mí no tuvo nada que ver eso. Sobre todo porque la primera jugada fue muy rápida y difícil y después del partido me escribió y me puso en guaraní: “Kapé, hoy me ganaste”.

-¿Qué significa “kapé”?

-Significa amigo.

-¿Cuál de las dos fue más difícil? ¿La de abajo, esa que él te intentó gambetear o el cabezazo? Dio la sensación que en el cabezazo la pelota se te movió en el aire…

-Para mí fue la de abajo, porque me la punteó largo y esperé el momento justo para tocarle la pelota. Si ponía la mano antes, podía ser penal. Por eso, le alcancé a sacar de atrás a la pelota y fue más difícil. Y en la otra jugada que cabeceó, me la cruzó de palo y me agarró a contrapierna. Por eso puede ser como que caí de espalda, pero para mí fue más difícil la primera.

-¿Habían practicado penales en la semana?

-Sí, siempre. No sólo para el partido de la copa, siempre entrenamos penales y tiros libres. La verdad es que los dos equipos pateamos re bien los penales y ninguno de los dos arqueros pudimos atajar ninguno. Por suerte tuve el travesaño de mi lado para que lo pudiéramos ganar nosotros.

-¿Los tenías estudiados a los ejecutantes de ellos, tenías algún machete o los tenías en la cabeza?

-Sí, siempre en el hotel un día antes vemos videos y tratamos de informarnos de la mejor manera.

-¿Los tenías anotados en un papelito o algo por el estilo?

-La verdad que el entrenador de arqueros me dio la lista pegada en una botellita, pero la agarré con la toalla, la dejé en la esquina y no la miré ni una vez.

Juan Espínola festeja tras contenerle el penal a Enzo Copetti. Fue por los octavos de final de la Copa Argentina 2021.

-En la copa pasada, también en octavos de final contra Racing, le atajaste el último a Copetti. ¿Cuál es la fórmula para atajar un penal?

-Trato de guiarme mucho por mi instinto, por mi forma de ver la jugada, me juego donde a mi me parece. En dos disparos adiviné el palo, pero la verdad que los patearon muy bien

-¿Cómo es el día a día y la relación con los otros arqueros del plantel?

-Bien, la verdad que muy bien. Nosotros con Diego (Rodríguez) somos los más grandes entre los arqueros y a Matías (Sorias)y Edi (Salinas) siempre tratamos de enseñarles, de hablarles y de motivarlos porque en cualquier momento les va a llegar la oportunidad. Son muy buenos arqueros, muy jóvenes y creo que el transcurso de la temporada les va a llegar su oportunidad.

Hay pocos arqueros hoy en día y lo tienen que aprovechar. Son muy buenas personas y por suerte nos llevamos muy bien, somos muy tranquilos por suerte. El grupo está bien fuerte y yo creo que por eso Godoy Cruz va a pelear cosas importantes. Dios quiera que el año que viene sea en una copa internacional.

-Recién dijiste que si no tenés la chance de jugar es probable que te vayas a fin de año. ¿Te gustaría quedarte a jugar una copa internacional si logran ese objetivo?

-Como dije recién, desde que llegué a Godoy Cruz siempre lo tuve en primer lugar. Siempre voy a querer lo mejor para el club porque me abrieron las puertas y en el transcurso de la temporada vamos a ir viendo. Por mí, me quiero quedar, pero tengo un poco de enojo porque fueron un poco injustos conmigo. Ojalá se me pase la bronca y pueda seguir en el club.

-¿Los técnicos te dijeron que vas a seguir atajando en la Copa Argentina o no se habló de ese tema?

-Casi no se habla de ese tema. Esto es partido a partido y depende del rendimiento y el campeonato. Todavía faltan varios partidos, vienen encuentros muy seguidos y necesitamos de todos, eso es lo importante.

-Se hace difícil cuando un arquero no ataja. ¿En algún momento te ofrecieron jugar en Reserva o esa posibilidad nunca estuvo?

-Sí, hace poco después de tanto insistir bajé a jugar en Reserva contra Gimnasia La Plata, pero tuve que salir en el segundo tiempo por una lesión y entonces ya fue, creo que no me van a dejar jugar más en la reserva para no arriesgar de más.

-Más allá de que el otro día no jugaron bien, ¿cómo ves al equipo para lo que viene?

-La verdad que nosotros tenemos un muy buen grupo y eso es algo muy importante. Ahora que se nos fue un compañero como Ezequiel (Bullaude) estoy muy feliz por su futuro, por la familia y por el club mismo. Ahora hay muchos jugadores que tienen la posibilidad de irse y estamos poniendo todo el esfuerzo para dejar a Godoy Cruz en primera división y en el lugar más alto que se pueda. Creo que ese objetivo lo vamos a conseguir. Hay partidos que jugamos bien y otros que no jugamos tan bien, pero los resultados nos están acompañando y eso es muy importante.

-¿Creés que están para pelear el título con los equipos que hoy por hoy están arriba?

-Creo que en estos cuatro partidos que vienen van a ir marcando nuestro destino y vamos a saber si estamos para pelear o no el campeonato. Nuestro objetivo principal es salvar la categoría y sabemos que manteniéndonos entre el tercero y el quinto puesto vamos a lograr nuestro cometido. Después vendrán los premios al esfuerzo que estamos haciendo, como clasificar a alguna copa internacional.

-Por lo por lo pronto ahora se vienen dos finales por la permanencia contra Arsenal y Central Córdoba. ¿Las toman de esa manera, como finales?

-Sí, todos los partidos los tomamos como una final, como si fuera el último partido de nuestra carrera, tratamos de jugar así y lo seguiremos haciendo porque el club se merece estar siempre en primera, si Dios quiere. Y si bien algunas veces cometemos errores, en el club hay muy buenas personas que hacen que Godoy Cruz sea un club cada vez más profesional e importante.

-¿Se quedaron con la espina de la Copa Argentina pasada, cuando llegaron a semifinales y no pudieron clasificar a la final con Boca?

-Sí, nos quedó la espina y por eso tenemos en la cabeza la posibilidad de salir campeones de la Copa Argentina y también de la Liga Argentina, que está muy competitiva y muy difícil. Como te decía, dentro de tres o cuatro fechas vamos a saber si estamos para pelear el título. Y en cuanto a la Copa Argentina, queremos seguir peleando para ser campeones.

-¿Son conscientes de que están a solamente tres partidos de eso?

-Sí, eso justamente dijo el cuerpo técnico en la charla previa al último partido, que si pasábamos a Belgrano íbamos a estar a tres partidos de jugar una Copa Libertadores y eso es algo muy importante para el club, y también para el prestigio de cada uno de nosotros.

La conmovedora foto con Sallei que lleva de protector de pantalla

El Abrazo del Alma. Con José Luis Sallei, la foto que el arquero lleva siempre en su celular. / Gentileza.

Dentro de un par de meses se cumplirá un año de la partida de José Luis Sallei, ese excepcional formador de arqueros de Godoy Cruz, que nos dejó el 12 de noviembre de 2021 como consecuencia de un infarto intestinal.

El “Gallego”, como se lo conocía en el ambiente del fútbol, trabajó durante muchos años como entrenador de arqueros del Tomba y, por su nobleza y carisma, se hizo amigo de muchos de “sus” arqueros, como a él le gustaba decir. Imposible no quererlo. Por eso, en medio de la charla, su recuerdo surgió espontáneo.

-Juan, ¿lo extrañás mucho al “Gallego” Sallei?

-Sí, al Gallego se lo extraña mucho porque además de haber sido un gran entrenador de arqueros era un amigo. Su pérdida fue algo que me tocó mucho, por eso también bajé el rendimiento, me costó mucho sobrellevarlo, pero gracias a Dios después pude levantar mi nivel. La verdad que me costó mucho adaptarme porque era muy apegado a él, estábamos todo el día en el club, hablábamos mucho y cuando estábamos en la cuarentena siempre me pedía alcohol en gel, je. Seguramente ahora está en el cielo y desde allá nos guía siempre.

-Y seguramente te dio fuerzas el otro día contra Belgrano…

-Sí, siempre antes de un partido me acuerdo de él. Le pido a Dios que me proteja y que me ayuden en el arco.

-El año pasado, después del partido contra Gimnasia La Plata en el Feliciano Gambarte te diste un abrazo muy fuerte con él. ¿Qué significó ese abrazo?

-Sí, no me acordaba del partido, pero sí me acuerdo que en esa semana llegó Diego Flores y dijo que no iba a contar con el Gallego. Él estaba muy triste y yo le dije que no se pusiera mal porque íbamos a estar siempre juntos y cerca en el predio. Él se puso muy triste, le agarró depresión, hablé con su señora y siempre le llamaba o le escribía. Cuando yo me iba a la selección me llamaba para preguntarme cómo estaba y cuándo volvía. Y ese abrazo fue porque iba a ser el último partido que iba a estar con nosotros en Primera. Hasta hoy en día tengo esa imagen como protector de pantalla del teléfono porque esas cosas nunca se olvidan. También tengo un cuadro en casa con esa foto.

-Dijiste que tu suegro era arquero y te ayuda. ¿Dónde jugó?

-Alcanzó a jugar en primera división, en Sportivo Luqueño y hasta ahí llegó. Después tuvo que trabajar porque la situación no era como ahora, no se ganaba tanto dinero, pero era muy buen arquero.

-¿Cómo se llama?

-Andrés Pérez.

-Y cada vez que viene te da su apoyo logístico en tus entrenamientos extras…

-Sí, tengo todos los elementos, agarramos las pelotas y los materiales y nos vamos a entrenar al parque casi a las escondidas para que la gente no moleste ni tampoco hable de más.

PERFIL

Nombre completo: Juan Ángel Espínola González.

Fecha y lugar de nacimiento: 20/11/1994. en Ciudad del Este (Paraguay).

Edad: 27 años.

Altura: 1,85 mts.

Puesto: arquero.

Fichado por Godoy Cruz: 26/01/2021

Contrato hasta: 31/12/2023

Trayectoria: Cerro Porteño (2013-2014); Nacional FC (2015-2020), ambos de Paraguay; Godoy Cruz (2021-actualidad).