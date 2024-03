Josh Cavallo, futbolista profesional abiertamente gay, le propuso matrimonio a su novio en la cancha de su club

Joshua Cavallo, el primer futbolista profesional abiertamente gay, le propuso casamiento a su novio en la cancha de su club. El joven es una de las estrellas del equipo australiano Adelaide United.

A través de su cuenta en Instagram, Josh compartió varias fotos del romántico momento, que tuvo lugar en el césped de Hindmarsh Stadium. “Tu apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida de forma auténtica”, escribió.

Juega en el Adelaide United, de Australia - @joshua.cavallo

“Me sentí bien al compartir este momento especial en el campo, donde empezó todo”, agregó junto a tres fotografías con prometido Leighton Morrell. El futbolista agradeció a su club por ayudarle a organizar la sorpresa.

Primer futbolista profesional abiertamente gay

En octubre del 2021 Josh Cavallo publicó un video donde habló de su orientación sexual. “Todo lo que quiero es jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, expresó en aquel momento.

Pocos futbolistas profesionales han declarado públicamente su homosexualidad y en general lo han hecho después de su retirada para evitar ser víctimas de homofobia desde las gradas de los estadios.

El primero en hacerlo fue el inglés Justin Fashanu en los años 1990, pero se suicidó en 1998 después de haberse retirado, cuando vivía en Estados Unidos. Cavallo dijo que el caso de Fashanu estaba en su cabeza cuando evaluaba si revelar públicamente su homosexualidad.

El jugador australiano calificó de “inmenso” el apoyo recibido por su club, el Adelaide United, así como el de sus compañeros de equipo y los responsables del fútbol en Australia.