Jornada histórica: en un estadio Malvinas Argentinas repleto, Los Pumas cayeron por 41-12 con los All Blacks

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, abre este sábado la temporada internacional al enfrentar a su par de Nueva Zelanda, los All Blacks, en el inicio del torneo Rugby Championship, en el que también participan los conjuntos de Australia y Sudáfrica.

El análisis del primer tiempo entre Los Pumas y los All Blacks

El gran arranque de Los Pumas duró poco ente el poderío de Nueva Zelanda. En la primera jugada del partido Pablo Matera presionó en la salida neozelandesa y generó una situación clara para convertir. Después de eso vino en aluvión negro con tres tries con 10 minutos para poner el partido 17-0.

El primero llegó después de un error en un line donde Coles Dane aprovechó para apoyar en el ingoal argentino, unos minutos más tarde otra vez la potencia física de los All Blacks provocó el segundo try de Ardie Savea. Lo sorpresivo es que Demian McKenzie erró los dos disparos, pero se redimió con la conversión del tercer try visitante.

Los Pumas intentaron reaccionar, pero una pelota se cayó en las manos en la puerta del in goal de Nueva Zelanda y las esperanzas de descontar se terminaron ahí.

Luego de algunos minutos de “plancha”, Reiko Ioane anotó el cuarto try para poner un 24-0 cuando apenas se habían jugado 30 minutos del primer tiempo.

En el final de la primera parte Aaron Smith anotó el 31-0 con el que Los Pumas se fueron al descanso.

En análisis del segundo tiempo entre Los Pumas y Los All Blacks

En el arranque del segundo tiempo llegó el festejo nacional con el try de Lucio Sordoni, pero el envió duró poco porque cuatro minutos después Beauden Barret anotó el 36-5.

Argentina-Nueva Zelanda: formaciones

Argentina: Thomás Gallo, Julián Montoya (capitán) y Lucio Sordoni; Matías Alemanno y Tomás Lavannini; Pablo Matera, Juan Martín González y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Mateo Carreras; Mateo Carreras, Lucio Cinti, Matías Moroni y Bautista Delguy; Emiliano Boffelli. Entrenador: Michael Cheika.

Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Dane Coles y Tyrel Lomax; Scott Barrett y Josh Lord, Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Damian McKenzie; Caleb Clarke. Jordie Barrett, Rieko Ioane y Emoni Narawa; Beauden Barrett. Entrenador: Ian Foster

Árbitro: Angus Gadner (Australia)

Asistentes: Nick Berry y Jordan Way (Australia)

Cancha: Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza)

TV: ESPN.