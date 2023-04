Joaquín Sastre: “Ganar los tres puntos en casa es un desahogo importante”

Está claro que no era un partido más para Joaquín Sastre, que de alguna manera estaba en el ojo de la tormenta, teniendo en cuenta los resultados de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en los últimos partidos, quien terminó empatando luego de estar ganando cómodamente. Por lo tanto, el triunfo trajo alivio al plantel, pero principalmente al cuerpo técnico, lo cual se celebró largamente.

Gimnasia cortó una racha de seis partidos sin victorias con un golazo de Fernando Bersano. Foto: Mariana Villa / Los Andes

La salida de Maximiliano Padilla- se retiró lesionado-, uno de los jugadores más valiosos en defensa y, luego la expulsión del otro central del Lobo, Alejandro Gutiérrez, abrieron un gran interrogante en el cuerpo técnico, por la situación y la desventaja futbolística cuando sólo transcurrian 24′ del primer tiempo.

Luego, tras el triunfo el entrenador no ocultó su felicidad por la manera que jugaron y ganaron sus dirigidos: “Fue un momento difícil, pero había que resolverlo. Son dos jugadores importantes y además, estábamos con la necesidad de ganar de local”, comentó y agregó; “Fue un partido totalmente desfavorable, pero en el entretiempo hablamos que, lo que se nos venía negando en los partidos anteriores, les dije a los chicos, que capaz, que la vida o Dios, nos tenía asegurado lo que terminó sucediendo hoy. Les dije que una chance íbamos a tener y, en un contexto totalmente desfavorable, pudimos imponernos y obtener los primeros tres puntos acá de local y que son absolutamente importantes”, dijo con cierta euforia Sastre.

Y luego elogió a sus dirigidos: “Fue pura entrega la de los jugadores y eso marca lo que es el grupo, que se brindan al 100 por ciento, hoy, fueron el fiel reflejo de eso. Teníamos que multiplicarnos dentro de la cancha para reemplazar ese jugador de menos y, además, veníamos con pocos días de descanso. La entrega de los jugadores hoy fue increíble y, por eso estoy muy satisfecho; con la actitud del equipo”, sostuvo.

Respecto al segundo tiempo agregó: “Creo que el gol temprano también nos dio ese aire que necesitábamos. Sabíamos que teníamos que cuidar el arco y no es lo que nos gusta, porque a nosotros nos gusta atacar, pero esta vez había que adaptarse. Teníamos un jugador menos y nos abrazamos a ese gol que se nos venía negando en otros partidos”, comentó el entrenador.

El Lobo, en el primer tiempo, más que jugar deambuló por la cancha, y pese al jugador de más Defensores de Belgrano jamás tuvo la claridad para lastimar al equipo mendocino. En el complemento fue notable el rendimiento del plantel local. “En el entretiempo, lo que buscamos fue ordenarnos un poco por la inferioridad numérica. Por ahí, en el partido uno puede ajustar algo desde afuera, pero no todo. En cambio en el entretiempo ajustamos un poco y, el ingreso de Juncos por Bruno Nasta, nos permitió con el Mono tener nuevo aire ofensivo y, además, su presencia hizo que no se nos vinieran encima. Esos ajustes dieron resultados y pudimos lograr estos tres puntos”, manifestó.

Durante la semana trascendió que la continuidad del técnico al frente del equipo, dependía del resultado. en cuanto a ello el Contador Sastre sostuvo:“Estoy agradecido por el respaldo de Fernando (Porreta), por ahí el resultado se nos ha escapado por detalles. Frente a Deportivo Morón no nos dio ni tiempo de acomodarnos al gol, que nos convirtieron el segundo. Con AlmiranteBrown lo mismo, sabíamos en la condición en la que estábamos jugando, pero también hay virtud del rival: el gol de Riveros fue eso. Hay goles y goles. Contra Morón fueron errores nuestros. Hoy, tuvimos la picardía y jugamos con la necesidad de ellos y se nos dio”, manifestó el alineador Mensana.

Respecto a las presiones aclaró: “Estábamos con una necesidad de obtener los tres puntos de local. Algo que no habíamos logrado y desde la segunda fecha que no ganábamos. Obviamente se de todas esas necesidades con consciente, no soy necio y estoy atento a todo ese tipo de cosas. Presión no, porque los que juegan son los jugadores y lo habíamos hablado antes. Y los que defienden todo el trabajo que se hace son ellos dentro de la cancha. Hoy, estuvo respaldado sobre todo por la entrega. Fue un desahogo importante para el grupo habernos quedado con los tres puntos en casa y, de la manera que lo hicimos. Se dice que lo que cuesta más vale doble, hoy, tenemos esa satisfacción””, concluyó Joaquín Sastre.

Con este triunfo, el Lobo quedó en el noveno lugar en la tabla de posiciones. El próximo lunes, Gimnasia y Esgrima visitará a Estudiantes de Río Cuarto, por la 11° fecha de la Zona A de Primera Nacional.