Joaquín Sastre, DT de Gimnasia: “Somos un elenco en construcción y vamos mejorando”

De los tres equipos mendocinos que juegan en Primera Nacional, el único que aún se mantiene invicto y sumó puntos este fin de semana fue Gimnasia y Esgrima, que igualó sin goles frente a Flandria. Mientras que, Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú, que tuvieron un comienzo alentador en la primera fecha del torneo 2023, no expusieron la misma solvencia en el juego con la que habían deslumbrado y resignaron puntos frente a Chaco For Ever y Club Mitre.

El entrenador del Blanquinegro, Joaquín Sastre fue autocrítico sobre la igualdad frente a Flandria y reconoció la falta de gol de sus dirigidos, que sumaron el segundo empate de locales. Igualmente, el técnico destacó el punto valioso ante un rival que solo vino a defenderse, donde la figura terminó siendo el arquero Canario, Martín Perafán, que sacó tres pelotas claves y mantuvo el arco en cero.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Más allá de que no pudo sumar de a tres de local, Sastre mostró su conformidad en cuanto al rendimiento del plantel, comparándolo con las presentaciones anteriores.

“Tuvimos varias situaciones de gol y no pudimos convertir. Pero me deja tranquilo, porque, por lo menos, crecimos en volumen de juego y generamos más situaciones de gol que los partidos anteriores”, señaló.

-¿ Pudo analizar el encuentro que sostuvieron frente a Flandria?

- Si, el partido lo analizamos junto al plantel esta mañana (por ayer). Para nosotros, la actuación del equipo, de los tres partidos que llevamos en el torneo, fue nuestra mejor producción futbolística en cuanto a volumen de juego. Pero carecemos un poco de efectividad.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

- Generaron varias situaciones de gol, ¿Qué necesita el equipo para ser más efectivo?

- Si, coincido que tuvimos tres o más situaciones claras para poder convertir y, el arquero visitante hizo su papel, pero nosotros no pudimos vulnerar. Pero destaco que fue nuestro mejor partido en cuanto a volumen y generación de situaciones, más allá de que nos hubiera gustado ganar. Igual, nos quedamos con la tranquilidad de que si repetimos este tipo de actuaciones seguramente, serán más puntos los vamos a sumar que los que perderemos.

-Usted sostiene que fue el mejor partido, ¿Qué es lo que más destaca frente a Flandria?.

- Varias cosas, pero haber terminado con el arco en cero no deja de ser importante, teniendo en cuenta que en la pretemporada nosotros nos había costado cierta solidez defensiva y, este es el segundo partido, donde nos convierten. Y como decía, tener el 70 por ciento de la pelota, más allá de que no garantiza nada, prefiero que el equipo asuma ese protagonismo atreves de la pelota. Lo trasladamos a situaciones, pero no pudimos ser efectivos.

- Jugaron un amistoso frente a Fadep, ¿está pensado hacer algunas variantes para enfrentar a Alvarado?

- Es muy pronto saber si haremos cambios o no, pero sí adaptamos mucho la formación y los nombres de acuerdo al rival , sin desnaturalizar el juego, pero es muy pronto. Los jugadores que no compitieron el sábado hicieron minutos de fútbol frente a Fadep. Ahora nos toca analizar ese partido. Alvarado, ya lo tenemos visualizados, pero estamos enfocados en nuestro equipo. Presentaremos seguramente la mejor alineación.

- ¿Sienten que están en deuda con el público y la hinchada, porque aún no ganan de local?

- No me preocupa no ganar de local, porque siempre queremos ganar de local o de visitante. Estamos en deuda con el triunfo de local frente al hincha, pero en este partido dimos un paso adelante en cuanto a funcionamiento y el juego, que es lo que nos venía faltando. Me hubiese gustado ganar de local, pero no se dio.. Hay que seguir trabajando, porque, ya lo he dicho, somos un equipo en construcción y de a poco se irá viendo el resultado.