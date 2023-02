Deportivo Maipú cayó por la mínima en su visita a Santiago del Estero

Deportivo Maipú, que comenzó el torneo de la Primera Nacional con el pie derecho al vencer a Chaco For Ever, no pudo hacer lo mismo en su visita a Mitre de Santiago del Estero por la segunda fecha del grupo B.

El conjunto local hizo el único gol del partido a los 32 minutos del segundo tiempo, por intermedio de Marcos Sánchez. Este defensor remató al arco luego de que el balón quedara en el área chica tras un rebote y el zaguero sólo la tuvo que empujar de zurda.y así venció al arquero con un fantástico gol.

Lo cierto es que en este duelo que resultó bastante parejo en la primera etapa, con aisladas ocasiones de gol, el Botellero no pudo doblegar a su rival pese a su buen comienzo en los primero 45 minutos.

El equipo santiagueño ganó en la continuidad de la segunda fecha de la Primera Nacional, ante Deportivo Maipú. (Prensa Mitre)

En el complemento y tras el gol del elenco santiagueño, el Cruzado buscó el empate en los últimos minutos pero Mitre se aferró a la victoria y logró vencer por la mínima ante un rival directo.

En la próxima jornada Mitre (SE) visitará a Independiente Rivadavia en el parque, el Deportivo Maipú recibirá a Chacarita como local en el estadio Estadio Omar Higinio Sperdutti

Formaciones

Mitre: Joaquín Ledesma; Brian Mieres, Rodrigo Tapia, Matías Almirón, Marcos Sánchez; Gabriel Ramírez, Juan Alesandroni, Germán Díaz, Daniel González; Santiago Rosales y David Romero. DT: Alfredo Grelak.

Deportivo Maipú: Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Nicolás Agorreca, Imanol Gonzalez, Guillermo Ferracuti; Luciano Herrera, Santiago Gonzalez, Rubens Sambueza, Nicolás Del Priore; Rodrigo Ramírez y Álvaro Veliez. DT: Luis García.

Árbitro: Adrián Franklin.

Hora: 18.

Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione.

TV: TyC Sports Play.

Minuto a minuto y estadísticas