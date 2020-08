Tras dar positivo de Covid-19 días atrás, el periodista Gustavo López tuvo que ser internado

Luego de una semana de haber confirmado que contrajo coronavirus, Gustavo López fue internado en una clínica de Olivos. Horas antes, se dio a conocer que Eduardo Feinmann también fue internado por fiebre alta,

El propio periodista confirmó la información y explicó por qué debieron internarlo en diálogo con La Nación,. “Como tuve fiebre la segunda semana, por precaución me hicieron venir a una clínica y me siguen en el paso a paso”, señaló el periodista deportivo.

Y agregó: “Por suerte estoy bien. No tuve fiebre la primera semana, que la sobrellevé bárbaro, pero como la segunda empezó a levantarme fiebre, por una cuestión de estar más hora a hora, minuto a minuto, me trajeron para acá”.

Días atrás, desde el aislamiento que cumplía en su casa, grabó un video donde dijo: “Ya llevo cinco o seis días de encierro por el Covid. Estoy contento porque a mi esposa y mis dos hijos les dio negativo a todos. Así que diez días más con toda la furia ya estaré trabajando y si puedo donar plasma lo voy a hacer”, indicó.

“Lo que humildemente recomiendo es que si alguno tiene un compañero que tiene algún pequeño síntoma lo primero que debe hacer es hacer verse y encerrarse. Eso hice yo, me encerré hasta que me llegó el positivo y creo que por eso no contagié al resto de la familia. Estoy como con una gripe, por ahí me falta un poquito el aire cuando hablo, pero en líneas generales estoy bien”, agregó López mirando a cámara.

Al momento de contar que había dado positivo de coronavirus, el periodista reclamó los tiempos en los que se realizan algunos hisopados. “Yo fui por las dudas a hacerme el test, porque no sentía absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza y no mucho más. Fui porque un compañero nuestro había dado positivo y entonces la radio, por precaución, me indicó que fuera a hisoparme”, dijo.

Y siguió: “Llamé por teléfono primero y me dijeron que tardan 72 horas en venir; mucho tiempo. ¿Qué hacés 72 horas esperando que vengan a hacerte el hisopado? Entonces, agarré el auto y me fui a un centro médico que está cerca de mi casa, me preguntaron si tenía síntomas y no tenía síntomas como para que me hicieran el hisopado, no alcanzaba con eso. Yo les comuniqué que había un compañero que había dado positivo la semana anterior, y que había ido por las dudas”, relató López.