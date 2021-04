Gustavo López fulminó a Ibai Llanos: la picante respuesta del streamer y el cara a cara en vivo

Ibai Llanos es uno de los streamers del momento. El joven español de 26 años ha tomado gran notoriedad en los últimos meses por sus entrevistas con destacados jugadores de fútbol como Gerard Piqué, Sergio Agüero , Paulo Dybala y Sergio Ramos.

Pero parece que esto no le cayó muy bien a Gustavo López , periodista deportivo, quién se refirió al tema en su programa radial en La Red, donde apuntó con todo contra el influencer . La respuesta no tardó en llegar, y este lunes se vieron las caras en ESPN.

“¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?”, le preguntó a sus compañeros en el programa Un buen momento el pasado viernes. También cruzó al Kun Agüero porque, según reveló, le había prometido una entrevista a él: “Me dijo: ‘ya la vamos a hacer’. Ibai me ganó”.

No conforme con ello, López fue por más: “Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, dos horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número uno de deportes en el mundo, volver acá, hacer 3 horas, 23 puntos, soy un boludo, Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno. ¿Sabes qué? Me voy”.

Y agregó: “Los jugadores nuestros hablan con los poderosos, con los que ganan guita. Nosotros, que somos humildes, que ganamos poca plata y en pesos, somos giles. Falta que (Lionel) Messi hable con Ibai ahora. No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan arriba de un puente ¡Sos horrible!”.

“Ya no nos da bola (Germán) Burgos, que quería trabajar en España y vino para acá. Ahora, no nos da bola el Kun Agüero, Dybala, porque hay que darle bola a Ibai. Antes, me ganaban la nota (Fernando) Niembro, (Gonzalo) Bonadeo. Ahora, me la gana Ibai”, concluyó.

Hoy Ibai le respondió con munición gruesa: “Pero por favor Gustavo ¡No estés tan ardido! Si Dybala no quiere ir contigo, pues baja un poco tu nivel. No vayas con un delantero de la Juventus, llama a un delantero más de tu nivel, Gustavo, de ‘tercera división keniata’. Pregúntaselo si quiere ir a tu programa de la ESPN con 6.4 de ratio… Pero déjame tranquilo Gustavo ¡Por favor!”

Hoy López en ESPN aclaró que “no quise criticarlo a Ibai sino a los futbolistas. No dependo de las notas. Mis programas son más de opinión general y de videos tácticos. No sé si Dybala quiere darme una nota porque no lo intenté”.

Hasta que llegó el cruce entre ambos en vivo. El español recogió el guante y sentenció: “Muchos no respetan el trabajo que hacen los creadores de contenidos, los streamers, youtubers, porque creen que es sentarse delante de una cámara y hablar, como fue el error que tú cometiste, aunque fuese un show en la radio. Esto puede llegar a afectar a niños, niñas y que sus padres no lo entiendan porque es un mundo nuevo. Yo no soy periodista deportivo ni pretendo serlo”.

GL: Yo no quería faltarte el respeto. No tengo nada con vos ni con los streamers. Yo a la tarde hago un show radial. Quería saber quién eras vos. Les llevaba la contra a mis compañeros. Si te molestó, te pido disculpas, no tengo nada con vos ni con nadie.

ILL: Pero te molestaba y te ponía nervioso...

GL: Valoro lo tuyo. Nunca quise criticarte porque hacerlo sería criticar a mis hijos que hacen algo parecido.

ILL: Gustavo, no sé qué te ocurrió: tus hijos me ven, no quieres conseguir una entrevista con Dybala, si te da igual...

GL: A Dybala ahora, para mí no me parece nota porque yo lo quiero entrevistar cuando juegue la selección argentina. Lamentablemente por la pandemia hubo pocos partidos de la Selección y cuando vuelvan las eliminatorias veremos de poder entrevistarlo. Después si quiere hablar o no, eso no depende de nosotros.

ILL: Quería también explicar un poco lo que hacemos. T decías que era sentarnos aquí y estar al pedo. Hay mucho trabajo detrás. Hay mucha gente que se dedica a entretener a miles de personas.

La charla siguió y el español con cierta gracia e ironía lo criticó a López. Fue cuando Ibai dijo de qué equipos es hincha en España y la Argentina (Real Madrid y Boca) y le preguntó al periodista que le respondió “no digo de qué equipo soy”. Llanos remató: “No tienes nada bueno Gustavo”, y llegaron las risas para descontracturar el diálogo. Ante una posible invitación para visitar la Argentina, el streamer aclaro, “no sé si nuestra relación está para un asado, eso es palabras mayores. Tal vez para un café...”