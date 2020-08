“No lo puedo creer; me la jugaba a que me iba a dar negativo”: Gustavo López tiene coronavirus

Gustavo López supo que una persona que trabaja en radio La Red, de la que él forma parte, tiene coronavirus, y decidió hacerse el hisopado. Especialmente, porque le dolía un poco la cabeza. Por precaución, se hizo el test que, lamentablemente, le dio positivo, según Ciudad Magazine.

“Quiero comunicarles algo a mis compañeros, porque todo el mundo me llamó al mediodía... Les quiero decir que me dio positivo el examen de COVID-19. Yo fui por las dudas a hacérmelo, sentía apenas un dolor de cabeza y no más que eso. Por las dudas, porque un compañero nuestro había dado positivo. La radio, por precaución, me dijo que fuera hisoparme”, contó en su programa radial.

Y relató a experiencia: “Tardan 72 horas en venir a hacerte el hisopado, así que agarré el auto y me fui a un centro médico. Me preguntaron los síntomas y yo no tenía síntomas suficientes para hacerme el hisopado, les comuniqué que había tenido un compañero que había dado positivo y que me dolía un poco la cabeza. Me dijeron que con eso no alcanzaba y que volviera a mi casa, pero les dije que había tenido algo de fiebre en la madrugada y me lo hicieron”.

Antes de cerrar, explicó que les había contado a sus seres queridos que se quedaran tranquilos. Pensó que el test le daría negativo, pero se equivocó. “Tuve dolor de cabeza y resfrío miles de veces, pero me dio positivo. No lo podía creer, me la jugaba a que daba negativo por cómo me sentía”, afirmó con sinceridad.

Y se despidió explicando por qué le agarró mucha “bronca” al enterarse de que tiene COVID-19. “Perdés el invicto cuando menos lo merecías. Uno viene haciendo las cosas bien, no viendo a tu familia, no viendo a tus amigos, diciéndole que no a todo”, sentenció.