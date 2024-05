Infierno Rojo: se cayó el arribo de Nicolás Larcamón a Independiente de Avellaneda

Nicolás Larcamón, CON TODO ARREGLADO DE PALABRA ayer, le dijo hoy que no después de decirle que sí.

No se trató de plata.

No es por toma de decisiones.

Es por falta de seriedad, transparencia y convicción.

Otro papelón de la PEOR DIRIGENCIA DE LA HISTORIA.

Arde Independiente. pic.twitter.com/r8EbrXanya