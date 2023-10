Independiente no pudo ganar, pero sigue puntero e invicto en el ciclo Carlos Tevez

Suma, se aleja del descenso y continúa como líder. Aunque no pudo ganar, se fue de un terrero difícil con una unidad y continúa invicto en el ciclo de Carlos Tevez. Independiente igualó 0-0 con Argentinos Juniors y este domingo puede dejar el lugar de privilegio.

La primera situación de peligro se dio tras un tiro libre de Federico Mancuello que Alexis Martín Arias se encontró el balón para evitar lo que pudo ser el primer de la noche en La Paternal. El Rojo, que anoche se vistió de blanco, intentaba imponer condiciones desde el principio, frente a un rival que se veía sorprendido y que perdía los duelos en la zona media y en las pelotas divididas.

Argentinos no lograba hacer pie. Rodríguez y Redondo seguían perdiendo en la línea media y no encontraban la fórmula para generar jugadas. Enfrente, Federico Mancuello volvió a tener una chance y su remate se estrelló en el horizontal, ante la mirada de un Alexis Martín Arias que no tenía nada para hacer. Increíble. El equipo de Tevez hacía méritos para empezar a ganar el partido ante un equipo de Pablo Guede que se mostraba desconocido por el juego de presión y profundo que suele proponer en su campo de juego. Minutos más tarde, el “Chaco” Martínez fue quien se hizo con la pelota tras una nueva presión alta de su equipo, se sacó de encima a dos rivales y remató apenas por arriba.

Sobre el final de la primera parte, Federico Mancuello tuvo otro mano a mano, se la “picó” a Arias y el arquero adivinó la intención. Luego, dos del Bicho. Una con un remate de Luciano Gondou que Rey controló en dos tiempos, y después con una chance de Moyano que no logró definir bien, y el propio Rey se encontró con la pelota.

En el ST, el dueño de casa empezó mejor y arrinconó por unos minutos a su rival, sin embargo, faltaba claridad en las ideas. Y después de los 10′ iniciales, Independiente recompuso su estructura y volvió a la carga con las armas conocidas. De todas maneras, al igual que el Bicho, los dirigidos por Tevez si bien eran más prolijos, tampoco tenían la serenidad para poner un pase gol. Se había hecho un encuentro de mucha entrega y garra, más peleado que bien jugado, donde ninguno de los dos lograba inquietar al arquero oponente. Así, sin muchas ventajas, Argentino e Independiente terminaron repartiendo puntos. El Rojo, si bien continúa como puntero del grupo, este domingo podría perder ese lugar con River Plate, si el conjunto de Martín Demichelis consigue los tres puntos ante Talleres de Córdoba.

ARGENTINOS: 0

Alexis Martín Arias

Marco Di Césare

Jonathan Galván

Lucas Villalba

Javier Cabrera

Alan Rodríguez

Federico Redondo

Santiago Montiel

Luciano Gondou

Franco Moyano

F. González Metilli

DT Pablo_Guede

INDEPENDIENTE: 0

Rodrigo Rey

Cristian Báez

Felipe Aguilar

Joaquín Laso

Mauricio Isla

Iván Marcone

Federico Mancuello

Damián Pérez

Braian Martínez

Alexis Canelo

Matías Giménez

DT Carlos Tevez

Estadio: Diego Armando Maradona.

Cambios: en el segundo tiempo, 9′ Leonardo Heredia por González Metilli (AJ);_11′ Lucas González por Mancuello (I);_28′ Ruben Martinez por B. Martínez (I);_38′ Miguel Torren por Di Césare y Gastón Verón por Moyano (AJ); 42′ Leonel González por Galván (AJ). Árbitro: Nicolás Ramírez.