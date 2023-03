Ilusión perdida: el autor de “Muchachos” se quedó sin entradas para alentar a la Selección

El hitazo “Muchachos” que acompañó a la Selección Argentina durante los partidos de la Copa del Mundo en Qatar 2022 tiene un creador y es Fernando Romero, un docente de 30 años que reside en Morón. Tras el gran éxito que tuvo la canción, el joven publicó ahora un desesperado pedido: se quedó sin entradas para ver a la Scaloneta, en la celebración por el título y se ofreció a entonar las estrofas del Himno Nacional argentino con tal de estar presente en el partido.

Las entradas para ver el Argentina vs Panamá en el Más Monumental, primer partido oficial post Qatar, no duraron mucho. La cita será el jueves 23 a las 21 en el Monumental, donde se jugará un amistoso entre los dos países.

Así figuraba el sitio Deportick apenas dos horas después de que se pongan a la venta las entradas. Gentileza: Zonales.

Ayer se abrió la venta online a través de Deportick, el sitio web donde se compraban los tickets. Se pusieron a la venta 63 mil entradas, pero en la cola virtual había 1.400.000 personas. Tras dos horas de espera, la página informó que ya no quedaban localidades.

Uno de los millones de fanáticos que se quedó sin su ticket es Fernando Romero, el creador de gran hit “Muchachooooos”, el que eligió Lionel Messi antes del Mundial y que la rompió desde Doha hasta cualquier punto de Argentina.

“Hice la fila con mi celular y compu... Mi esposa, mi papá y hermano lo mismo, pero ninguno pudimos conseguir. No pude conseguir ningún tipo de entada”, le contó Romero a Olé. Nacido en Hurlingham, el joven es un docente de catequesis y no imaginaba jamás que Messi podría llegar a entonar unas estrofas de su autoría.

El joven de 30 años es fanático de Racing y, luego del triunfo de la Selección en la Copa América, decidió reversionar la famosa canción de “La Mosca” pensando en el Mundial.

Además, también expresó que: “No soy de manguear, nunca mangueé nada, ni antes, ni durante, ni en ninguna nota ni nada. Pero sí me gustaría tener un contacto, saber que ellos saben de mi existencia, que saben quién soy, la posibilidad de hablar con alguien de AFA, dirigentes, jugadores o quien sea. No pude contactarme con nadie y la verdad que para mí es un sueño eso, me gustaría poder cumplirlo. Si se diera el contacto y no la entrada, por ahí uno podría cumplir algo de lo que desea, pero obvio que si aparece una entrada la usaré”.

Con respecto a quedarse afuera del partido, el joven expresó: “No fui al Mundial, hace bastante que no voy a ver a la Selección... Me encanta que la gente cante la canción, obvio que me gustaría estar en el partido, como a los 45 millones de argentinos, pero también sé que la posibilidad es muy chica y que a veces es complicado el tema de las entradas. Me gustaría poder conocerlos, charlar, tener un instante de conversar con ellos, con cualquiera. Si aparece una entrada será bienvenida, pero si no aparece seré feliz como vengo siendo. Solo quisiera tener una comunicación”.

Fernando está ilusionado con poder charlar con aunque sea uno de ellos y más que nada por obtener una entrada. Pero sabe que no será sencillo. En Twitter se animó a decirle al Chiqui Tapia que es capaz de entonar el himno: “Una vez canté y se armó un quilombo bárbaro… pensalo…”, expresó.