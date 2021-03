Hugo Maradona reveló las experiencias paranormales que tiene con su hermano: “Hay noches que me despierto y Diego me está hablando”

La muerte de Diego Maradona se lloró en todo el mundo y luego de varios meses de su fallecimiento aún hoy muchos siguen padeciendo la ausencia del ídolo máximo, sobre todo sus familiares. En las últimas horas Hugo Mardona, uno de los hermanos del Diez, reveló cómo transita sus días.

“Para ustedes se fue el futbolista, a mi se me fue un hermano, pero es duro para los dos. Es mi sangre y hay que recordarlo como lo recuerdan los futboleros. No me sorprendió la despedida que tuvo Diego, el problema fue esta pandemia. Si hubiese ocurrido en otra época todavía al cuerpo de mi hermano estaría dando vuelta por toda Argentina y por todo el mundo”, comenzó diciendo el exmediocampista en declaraciones a Súper Deportivo por Radio Villa Trinidad.

A su vez, confesó: “C uando lo sueño siempre lo encuentro hablandome. Me habla, me pregunta cómo estoy. Hay noches que me despierto y me encuentro con que Diego me esta hablando y yo le digo como le decía siempre: ‘¡Déjame de romper las pelotas!’. Es fuerte, pero son cosas que pasan en la vida” .

Hugo se refirió a cómo vivió su hermano debido a su fama mundial. “Vivir como vivió Diego era imposible porque había mucha responsabilidad sobre él. No podía ir a comprar el diario, no podía llevar las chicas al colegio, no podía cenar”, explicó y agregó: “El momento de la vida más tranquilo de Diego fue en La Paternal, después cuando se fue a Barcelona fue demasiado y en Napoli era una locura. Cuando él iba a comer a un restaurante tenían que cerrar los bares y las calles”.