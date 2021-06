Hecho insólito en el golf mendocino: doble hoyo en uno y consecutivos, de dos compañeros del Andino

Un hoyo en uno es un fenómeno que rara vez pasa en el mundo del golf, sucede cada 25 millones de jugadas. Pero cuando ocurre se lo festeja efusivamente por haber concretado la hazaña gracias a la suerte y habilidad del jugador.

Muchos golfistas profesionales pueden pasar toda su carrera sin haber logrado un hoyo en uno, y en un torneo de aficionado, puede encontrase con uno o dos, en una jornada de torneo o de práctica.

Esto sucedió el pasado martes en un día de entrenamiento de un cuarto de cuatro amigos, en el club Andino. Jorge Morales y David Currenti, se dieron el gusto de lograr hoyo en uno pero con la particularidad de que se encontraban jugando en la misma línea (o turno), en golpes consecutivos hacia el mismo green y lograron embocar la bola en el mismo hoyo (5).

Ellos estuvieron acompañados por Cristian Currenti (hermano de David) y Alejandro Angulo, testigos de este suceso jamás visto en la historia del Golf Andino.

“Es la primera vez que nos pasa. Es increíble, pero real. Y lo particular fue que Jorge pega haciendo hoyo en uno y después me toca y lo hago yo. Eso en el club nunca pasó”, confió David de 42 años, en diálogo con Los Andes.

“A mi pelota no la vi más. Mis compañeros me dijeron que había entrado pero hasta que no me acerqué al hoyo y la vi allí, no estaba seguro. Esto no me había pasado nunca”, expresó Jorge de 62 años.

David, jugaba al tenis y una lesión lo obligó a dejar la raqueta cambiándola por un palo de golf. Y desde hace 3 años que viene creciendo en este deporte, buscando mejorar en lo competitivo, con indicaciones técnicas de Pablo Lee.

“Jorge es amigo de mi hermano y yo me integré al cuarto de ellos. Y con él comparto el golf desde hace seis meses. Comencé de cero, y de no saber nada, en tres meses ya tenía dos hoyos en uno”, contó, siendo su primera hazaña en un torneo de hace dos meses y medio.

“David es excelente jugador, aprendió mucho en poco tiempo. Tiene muy buen hándicap. Y es entusiasta. Él es más joven que yo, pero es él el que me va enseñando”, afirmó el mayor de los entrevistados.

Este reciente logro, insólito por ser de dos personas con golpes consecutivos, fue en el club Andino, cuya cancha “es angosta, con muchos árboles y considerada de las más complejas en el golf mendocino”, confió David.

Y agregó: “El hoyo en uno fue en el 5, par de 144 yardas”, especificó.

Y en cuanto a sensaciones “yo estoy muy contento. Te cambia el día, en el club se enteran todos, todos te felicitan, es agradable. Pero además entusiasma a otros, a grandes, chicos, y es muy lindo saber que se producen estas cosas”, dijo Jorge.

En David fue “una alegría muy grande, porque el golf es un deporte difícil y frustrante. Y cuando hacés esto, te da ganas de seguir jugando. En esto tiene mucho que ver mi grupo de amigos, y el famoso ‘Tío Lucas’, que siempre están apoyándome”, expresó David, quien tiene un hándicap 6.

Y Jorge fue directo en su agradecimiento: a “él, a David, por enseñarme algunos golpes y a Rubén Arauco, quien me llevó al club”, concluyó.