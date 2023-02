Hasta las lágrimas: el emotivo mensaje de Zlatan Ibrahimovic a un amigo que padece leucemia

En las últimas horas, Zlatan Ibrahimovic mostró su lado más sensible y en una entrevista en vivo para ESPN, el futbolista sueco no pudo contener las lágrimas al hablar con Thijs Slegers, periodista y amigo personal del jugador.

El periodista neerlandés lucha contra una leucemia aguda desde 2020 y que actualmente está en fase terminal. Pero en lugar de quedar internado en un hospital, aprovecha sus últimas semanas de vida para concientizar sobre este padecimiento. Además, busca transmitir la importancia de las donaciones de células madres y sangre a través de una campaña.

El homenaje del PSV a Thijs Slegers

Al referirse al momento en el que se conocieron, el delantero del AC Milan expresó: “¿Si me acuerdo? Siempre lo recordaré. Era el único amigo que tenía en Holanda. Estaba perdido, era joven, estaba confundido. Realmente no tenía a nadie en Holanda. Tuve este periodista que se acercó a mí y en ese momento, los periodistas, no eran mis amigos. Eran todo lo contrario, enemigos”, comenzó el futbolista.

Thijs Slegers

“Y se acercó y nos reunimos para una cena, digamos un almuerzo y desde allí nos hicimos muy buenos amigos. Jugamos al tenis, nos conocimos, me ayudó mucho. Me dio todo el apoyo que necesitaba y ese fue un primer paso en mi carrera”, continuó el exitoso jugador de fútbol.

“Incluso escribí sobre Thijs en mi libro, estaba muy agradecido por todo y todavía nos mantenemos en contacto y él fue directo a mi corazón desde ese momento”. Mientras ambos se emocionaban en esta entrevista, Zlatan sentenció: “Thijs, solo quiero decirte que te amo mi amigo”.

Zlatan Ibrahimovic elogió a Messi y criticó a los futbolistas de la Selección Argentina

Tras el término del Mundial Qatar 2022, Zlatan Ibrahimovic se refirió a lo ocurrido allí y disparó contra la Selección Argentina en una entrevista con el medio France Inter: “Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Me preocupo por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí, es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer”, comenzó.

Luego, el jugador de 41 años brindó palabras elogiosas para Kylian Mbappé por su participación en la final, donde tuvo una más que increíble actuación y logró convertir los 3 goles de Francia y marcó en la definición por penales. “Lo siento por Mbappé, marcar 4 en una final y no ganarla es triste. Pero no me preocupa él. Ya ganó un Mundial y ganará otro”.