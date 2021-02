Duelo de titanes: LeBron James le respondió a Zlatan Ibrahimovic y avisó que jamás se quedará callado

LeBron James le respondió con fuerza a Zlatan Ibrahimovic días después de que este cuestionara la participación de la estrella de Los Angeles Lakers en movimientos sociales y en cuestiones políticas. “Nunca me voy a callar cuando algo está mal” , respondió LBJ.

“ Yo hablo de mi gente, hablo de igualdad, de injusticia social, racismo, supresión sistemática del voto” , explicó LeBron. Y agregó: “ No hay manera de que me limite solo a dedicarme a los deportes porque entiendo esta plataforma y lo poderosa que es mi voz”.

Y no se quedó ahí, ya que hizo alarde de sus actividades sociales y su participación en las luchas sociales. “Tengo más de 300 chicos en mi escuela (enI Promise, su proyecto educativo Akron, Ohio) y yo soy su voz. Soy el hombre equivocado para atacar, yo hago mi tarea”, aseguró.

Y también contraatacó contra Zlatan Ibrahimovic, quien alguna vez alzó la voz por sentirse discriminado. “Es curioso que él diga eso: creo que en 2018 fue él quien dijo cuando estaba en Suecia, que sintió racismo porque su apellido no era común. ¿Correcto? Dijo eso, ¿verdad? Creo que lo dijo”, declaró LeBron James en conferencia de prensa tras la victoria de anoche ante Portland Trail Blazers.

Qué había dicho Zlatan Ibrahimovic sobre LeBron James

Fue sorpresivo el ataque de Zlatan Ibrahimovic a LeBron James, que llegó luego de los elogios a sus cualidades deportivas. “Lo que hace es fenomenal; sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión”, concluyó.