Zlatan Ibrahimovic elogió a Messi y disparó contra futbolistas de la Selección Argentina: “No volverán a ganar”

Zlatan Ibrahimovic es un futbolista sueco que cada vez que se le cruza un micrófono expresa contundentes palabras, que suelen ser titulares en todos los diarios del mundo.

En su última aparición pública, el delantero expresó que Kylian Mbappé ganará otra Copa del Mundo, pero no espera que Argentina haga lo mismo después de sus irrespetuosas celebraciones del título.

Messi y Zlatan, en su época de compañeros en el Barcelona (Foto: web).

Tras los sucesos ocurridos el pasado 18 de diciembre del año pasado, donde Argentina venció por penales a Francia tras un intenso y recordado 3 a 3, donde Mbappé se despachó con un contundente hat-trick.

Messi y Mbappé

Las declaraciones de Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic, alejado de las canchas por una lesión y a la espera de recuperarse para volver a jugar con el Milan de Italia, fue entrevistado por el medio France Inter y allí se despachó hablando de lo sucedido en el Mundial Qatar 2022 y se centró en la actuación y comportamiento de la Selección Argentina.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Me preocupo por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí, es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer”, manifestó el delantero de amplia trayectoria internacional.

El cordobés "Cuti" Romero celebra ante Mbappé en una final Argentina vs. Francia que fue muy caliente. (AP).

Luego, el jugador de 41 años elogió lo hecho por Kylian Mbappé durante toda la Copa del Mundo, donde tuvo una más que increíble actuación y logró convertir los 3 goles de Francia en la gran final y marcó en la definición por penales. “Lo siento por Mbappé, marcar 4 en una final y no ganarla es triste. Pero no me preocupa él. Ya ganó un Mundial y ganará otro”.