Habla Gatti y genera revuelo: “El más grande de todos fue Pelé y a Maradona lo tienen que dejar en paz”

Si hay alguien que cada vez que se expresa genera revuelo, por su particularidad al hablar y por hacerlo sin filtro alguno, es Hugo Orlando Gatti. Ahora, el histórico exarquero del fútbol argentino, se metió de lleno en el fallecimiento de Diego Armando Maradona, pidió “que lo dejen en paz”, apuntó contra “los que quieren ganar plata con él” y lo comparó con Carlos Gardel y el propio Pelé.

“No me sorprendió para nada por el talento que tenía Maradona. Se paró el mundo realmente. Yo no estudié nada para decir estas cosas, pero la verdad no siempre está en los libros más allá de que respeto a los que estudian. Se paró el mundo. El otro Dios lo eligió como un hijo predilecto y ahora ya es más que Gardel”, comenzó relatando el Loco, sobre las repercusiones y la conmoción mundial que generó la partida del Diez.

Luego, se refirió a los que buscan beneficiarse con la muerte de Maradona y salió al cruce, reclamando que “lo dejen en paz” porque “ya vivió con asedio toda su vida. “Ahora por fin tiene algo de paz. Imagino que no fue fácil ser Maradona, viviendo como vivió, siempre rodeado de gente. ¿Sabés lo que es haber sido Maradona? Tremendo. Así que déjenlo en paz ahora por favor. Ya me cansé de escuchar a cualquier pelotudo que lo conoció, contando cómo se drogaba con él, o lo que hacía o hizo en algún momento. Dejen de querer ganar plata con él. La familia, el doctor Luque, el entorno, basta. Todos sabíamos que no estaba muy bien”, sentenció.

En relación aquel título, el Loco afirmó que ese Boca fue campeón porque volví yo” y esgrimió que Maradona “con el Napoli no jugó solo como dicen, tenía un equipazo, con jugadores fenomenales; y en el 86, Bilardo jugó a lo pobre y tuvo apariciones geniales”.

Por último, dejó su opinión sobre la constante comparativa de quien fue –o es- el mejor jugador de la historia: “Lo repito: el mejor fue Pelé, yo lo vi jugar mucho, me enfrenté con él. Maradona está con los Di Stéfano, los Cruyff, aunque yo entiendo que muchos lo pongan ahí arriba. La gran diferencia es que Pelé, cuando se retiró, no tuvo una vida extradeportiva tan particular y mediática como la de Maradona. Lo más fue Pelé, Diego fue muy bueno, pero el grande fue Pelé”.