Guillermo Francella se subió al ring y le respondió a Gustavo López tras sus dichos: “No lo conozco”

Gustavo López generó polémica en toda Avellaneda por sus dichos contra Guillermo Francella, quien después del clásico que Racing le ganó a Independiente en el estadio Libertadores de América emuló el ya famoso sketch: “Hermosa mañana, ¿verdad?”.

Concretamente el conductor dijo, “me parece una boludez lo que hace. Ya es un hombre grande. Muestra la casa, que tiene un parque grande... Yo los videos los trato de hacer en un rinconcito, para no mostrarle a la gente que tengo una casa grande y él te muestra el parque”.

Todo parecía quedar allí, sin embargo, el talentoso actor fue entrevistado por Radio Mitre y aprovechó la ocasión para responderle a López: “No hablé con él, pero sé lo que dijo. Me enteré porque me llamó todo el mundo. Yo estoy filmando ahora y dije ‘qué raro’. Me sorprendió porque es un tipo del palo del fútbol. No sé por qué lo dijo, más allá de que tengo entendido que es hincha de Independiente, me sorprendió la cabreada que tuvo”, manifestó Francella.

El video que enojó a López

Racing compartió en sus redes sociales el video con la frase de Francella que se instaló en el mundo del fútbol y pertenece a la película “Extermineitors IV: Como hermanos gemelos”, de 1992. Enseguida, las publicaciones se viralizaron en Twitter (ya tiene más de 12 mil me gusta) e Instagram (casi 60 mil likes), detalla Infobae.

Por otra parte, el actor que está por estrenar su última película Granizo, en la que encarna a un famoso meteorólogo, dijo: “Lo usaron más los demás que yo. Mandaban fotos con la camiseta de Platense, de River, de Tigre... La única vez que lo hice de verdad fue cuando ganamos la Copa de Campeones contra Tigre en Mar del Plata. Me acuerdo que un amigo, Pablito, me filmó en el hotel con la camiseta del campeonato. Después no lo hice más”.

En realidad, Francella después se corrigió porque ya lo había hecho posteriormente a un derby de Avellaneda: “Lo hice cuando ganó Racing 1-0 con nueve hombres, el día del gol de (Marcelo) Díaz. Yo no estaba en Buenos Aires, me filmó mi esposa porque también me dio tanta satisfacción que todo el mundo me llamaba”.

Sobre Gustavo López, insistió: “No sé por qué lo hizo y no me pasó nada, al contrario, no lo conozco. Si lo hizo por algún enojo, no fue mi intención hacerlo”. Por último, junto al periodista Marcelo Bonelli, aseguró que siempre bancaron las cargadas del resto: “Yo jamás verdugueé ni cargué. No me gusta que me carguen porque soy muy respetuoso en ese sentido. Pero por cómo está la gente yo sabía lo que iba a pasar, se iba a viralizar, me divirtió hacerlo, nada más”.