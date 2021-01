“Gracias Negrito”, el vino uruguayo creado para apoyar a Edison Cavani

El delantero uruguayo Edison Cavani es de los futbolistas más apreciados por la afición en Uruguay. El jugador que milita el Manchester United fue sancionado que le fue impuesta hace unos días atrás por una supuesta muestra de racismo. Frente a esta, Uruguay se propuso expresar su defensa , al extremo de crear un vino llamado Gracias Negrito que causó furor en las redes sociales.

A Silvina Rosas, que tiene una distribuidora de vinos, se le ocurrió junto con un enólogo crear un vino con este nombre. La idea surgió después de que se realizó un fotomontaje con la etiqueta puesta en un vino y ante la grata recepción que tuvo esta idea, se pusieron manos a la obra para de verdad crear el tinto.

“Quedó muy casero. Sin embargo, muchos me empezaron a decir: ‘¡Lo quiero!’. Ahí me pregunté: ¿por qué no? Llamé a Álvaro Giacobbe, de Finca Giacobbe, y comenzó la revolución”, contó a IAM Noticias.

“Debía ser un vino bien negrito, y debía ser un Tannat, que es nuestra cepa insignia” Y es que Rosas asegura que le causó indignación el castigo que el impuso la federación inglesa a Cavani por su publicación de Instagram.

“Gracias Negrito surge de la indignación por la injusticia que cometió la federación inglesa con nuestro compatriota, castigándolo por entender racismo en una charla de amigos. Esa indignación me llevó a querer decirle ‘no estás sólo, como uruguaya te estoy acompañando’”, confió.