Godoy Cruz se reencontró con su peso ofensivo y en una ráfaga liquidó a El Porvenir, que nunca encontró su funcionamiento y fue ampliamente superado por el Tomba. El 4-0 expresó la contundencia de uno y la floja performance defensiva del otro. Ahora, en el camino, aparece Independiente de Avellaneda.

Apenas 7′ le llevó a Godoy Cruz abrir el marcador. Más temprano que tarde, las diferencias de jerarquía (el Tomba está tres categorías por encima de su rival) salieron a relucir y el elenco del Gato Oldrá mostró su poderío en un puñado de acciones. Previo al gol de Martín Pino, se sucedieron dos acciones en el área de los de Gerli. En la primera, Tomás Badaloni le bajó el balón a Pino, quien remató defectuoso.Y de inmediato, Pier Barrios fue derribado por un defensor rival. Sin embargo, e increíblemente, Nicolás Lamolina hizo oídos sordos a los reclamos bodegueros y señaló tiro libre. Elchileno Thomas Galdames le dio con furia y FrancoCarretero desvió al córner. De esa acción llegó el balón que le permitió al delantero cordobés desatar el festejo mendocino con un cabezazo al segundo palo. Justicia divina, dirían algunos.

En definitiva, fue una muestra de las diferencias radicales entre unos y otros. El Porvenir intentó pelear el partido, hacerlo más físico que técnico, mientras que el Expreso se apoyó en el Nicolás Fernández para darle recorrido y buenas decisiones al juego. El juego se fue desluciendo con el correr de los minutos y los dirigidos por Horacio Fabregat buscaron poner el balón en el área mendocina a cualquier precio. Incluso desde los laterales. Un remate elevado de Ulises Macías fue lo más destacado para el rival, que jamás consiguió la configuración para desbloquear a la férrea defensa tombina.

Y aunque el duelo se prevía combativo para el complemento, un error defensivo permitió a Pino llegar mano a mano con Carretero. El arquero tapó la definición del delantero, pero por detrás llegaba Badaloni, quien no perdonó. Ese fue el golpe de gracia. Porque aunque el Expreso se quedó con uno menos por la expulsión de Juan Bautista Cejas, no sufrió la inferioridad numérica. El rival casi nunca consiguió imponerse en los duelos individuales y casi sin quererlo fue adelantando sus líneas. Agazapado, el Expreso comprendió que la diferencia podía ser más amplia y aceleró para liquidar una historia que casi no tuvo oposición.

Tras una sucesión de toques, ya 10 contra 10 por la roja a BrianPedreira, Galdames encontró al IndioFernández en el corazón del área y le puso el balón en la cabeza. Mientras El Porvenir lamentaba sus dificultades, el Tomba exprimía el limón para darle sabor a un triunfo que lo pone en octavos de final de esta competencia.

Faltaba la frutilla del postre y llegó cuando la defensa rival dejaba demasiados huecos en su retroceso. ¿El autor? Nahuel Ulariaga.

Triunfazo con buenos rendimientos, más allá de las diferencias de categorías entre uno y otro, para pensar en positivo y volver a calzarse un traje que no le pesó la temporada anterior: el de candidato.

Godoy Cruz vs. El Porvenir por Copa Argentina: minuto a minuto y estadísticas