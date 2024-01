Godoy Cruz e Independiente Rivadavia ajustan detalles a horas del debut en la Copa de la Liga

El próximo fin de semana, Mendoza vivirá un acontecimiento deportivo espectacular. Es que después de muchos años de desearlo sin éxito, Godoy Cruz e Independiente Rivadavia compartirán categoría, la Primera división. Tanto el Tomba como la Lepra jugarán la Copa de la Liga 2024, nada menos.

El primero en debutar será el Azul, que recibirá al Independiente de Carlitos Tévez el viernes 26 de enero desde las 21.15, en el renovado estadio Bautista Gargantini que espera recibir a unos 20 mil simpatizantes.

En ese sentido, el entrenador Rodolfo De Paoli -llegó en reemplazo de Alfredo Berti- ultima detalles en busca de su mejor equipo. La parada será brava, ya que el Rojo no solo aparecerá en cancha como un grande del fútbol argentino sino que además tiene un muy buen equipo que querrá llevarse todos los puntos del Parque.

El entrenador Rodolfo de Paoli tendrá la dura misión de sostener la categoría con Independiente Rivadavia.

Claramente, el objetivo principal de Independiente Rivadavia será la permanencia en Primera. Sumar lo necesario para no perder la categoría es el norte del club, aunque el desarrollo del certamen dirá si está para algo más.

En cuanto a refuerzos, la Lepra sumó 15 futbolistas que sueñan con romperla en la Copa de la Liga. Ellos son los arqueros Gonzalo Marinelli (Tigre) y Mariano Monllor (San Martín SJ); los defensores Emanuel Mas (Colón), Tomás Palacios (Talleres de Córdoba), Bruno Bianchi (Atlético Tucumán), Tobías Ostchega (Belgrano), Rufino Lucero (Aldosivi) y Fernando Arce (Sportivo Carapeguá).

Además, arribaron a Mendoza los mediocampistas Francisco Maidana (Gimnasia y Esgrima de Jujuy), Gastón Gil Romero (Guaraní de Paraguay), Antonio Napolitano (Gimnasia y Esgrima La Plata), Juan Manuel Vázquez (Almirante Brown), Emiliano Saladiarre (Racing); y los delanteros Federico Castro (Curicó Unido) y Mauricio Asenjo (Agropecuario).

Es bueno remarcar que Independiente Rivadavia logró firmar la continuidad de Alex Arce y Matías Reali, dos piezas fundamentales en el ataque que quieren dar la nota en Primera.

Pese a que hasta el momento jugó pocos amistosos (ante San Martín de San Juan y Deportivo Maipú), la Lepra ajusta las piezas para debutar de la mejor manera y darle la primera alegría a su gente en la máxima división de Argentina.

Avanzan los trabajos en el Gargantini a días del debut de Independiente Rivadavia en Primera. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Godoy Cruz, local en Gimnasia y Esgrima

Otro que jugará en el Parque este fin de semana será Godoy Cruz Antonio Tomba. Sucede que con el Malvinas Argentinas en proceso de resiembra y el Feliciano Gambarte que está siendo remodelado por completo, el Expreso tuvo que salir a alquilar cancha. Como ocurrió en varias fechas de 2023, el estadio Víctor Legrotaglie de Gimnasia será “la casa” del Bodeguero.

Enfrente estará el difícil Defensa y Justicia, que se llevó a dos jugadores que supieron brillar en Mendoza durante la última temporada: Franco Romero (Independiente Rivadavia) y Luciano Herrera (Deportivo Maipú). El Halcón buscará ganar en Mendoza, pero el Tomba llega decidido a quedarse con todos los porotos.

El encuentro entre Godoy Cruz y Defensa y Justicia se llevará a cabo el próximo domingo 28 de enero, desde las 17, en el estadio del Lobo, en calle Lencinas de Ciudad.

Franco Petroli, el arquero de Godoy Cruz.

El elenco de Daniel Oldrá realizó parte de su pretemporada en Buenos Aires. Allí se enfrentó a Argentinos Juniors y Racing. Tenía programado un juego más vs. Platense, pero la desorganización de la Copa Argentina le jugó una mala pasada. Volvió a Mendoza para preparar el enfrentamiento vs. San Martín de San Juan y luego se suspendió. De no creer.

De todos modos, en el Tomba confían en las incorporaciones de 2024. Ellos son el arquero Franco Petroli (Estudiantes RC, River), los mediocampistas Marcos Montiel (Nacional de Montevideo), Leonel Coira (Boca), Mariano Santiago (A. Brown), y los delanteros Juan Bautista Cejas (Arsenal), Martín Pino (Brown de Madryn) y Tomás Pozzo (Independiente de Avellaneda).

Vale destacar que tanto Godoy Cruz como Independiente Rivadavia serán televisados, fecha a fecha, por TNT Sports y/o ESPN Premium.

