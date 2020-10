Godoy Cruz: Diego Martínez habló sobre el amistoso contra Gimnasia y de la salida de Brunetta

Diego Martínez dio una conferencia de prensa, previo al amistoso con Gimnasia y habló de varios temas salientes como la salida de Juan Brunetta, la formación del equipo y la posible llegada de más refuerzos.

Sobre el amistoso con Gimnasia del sábado a la mañana, Martínez aseguró que tiene en mente el equipo y que lo definirá antes de jugar: “Los equipos los terminamos de armar y conformar mañana para los dos encuentros. No nos gusta hablar de titulares y suplentes. Serán dos grupos para cada ocasión”, afirmó, sin dar nombres propios.

También habló del trabajo en estas semanas y del rumor que el torneo argentino comenzaría el 16 o el 23 de octubre: “La predisposición de los muchachos es positiva. Si bien no tenemos una fecha estimada oficial lo armamos entre el 16 y 23 de octubre según lo que uno escucha. Nos estamos preparando en esos parámetros”, señaló.

También hizo referencia a la casi segura salida de Juan Brunetta: “Juan (Brunetta) es muy probable que no continúe. Tengo sensaciones ambiguas por el crecimiento del futbolista y no haberlo disfrutado un tiempo más. Quizá hay una posibilidad de buscar alguien con sus características pero no creo que sea determinante. Sí estamos en la búsqueda de un defensor zurdo si encontramos alguna posibilidad que nos satisfaga y pueda ser positiva. No creo que haya mucho más.”, expresó.

En cuanto a los amistosos, Martínez resaltó que hacen falta partidos, sobre todo porque Godoy Cruz no puede viajar a otras provincias a jugar: “Hicimos amistosos con la Reserva y salieron bien, pero la realidad es que esta situación nos perjudica porque no podemos viajar para disputar amistosos”.

En cuanto al sistema táctico que utilizará, Martínez confió que será flexible: “No nos atamos a ningún sistema táctico, la salida de Brunetta seguramente nos hará cambiar el sistema, pero no el estilo. A veces nos tenemos que adaptar al rival”, señaló.