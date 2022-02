Gallardo y la implementación del VAR en el fútbol argenitno: “Seguirán habiendo injusticias”

En la conferencia de prensa que brindó Marcelo Gallardo se tocaron varios temas del mundo River, pero hubo una opinión del entrenador sobre la pronta llegada del VAR al fútbol argentino, que se dará concretamente en la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional, justo después de la jornada de clásicos.

“No me parece bien que llegue el VAR a mitad del torneo. No me parece lógico. No sé cuáles serán las razones y si llega que sea con las preparaciones de los árbitros para el manejo de esta incorporación del VAR al fútbol argentino”.

Gallardo reafirmó que le hubiese gustado arrancar el campeonato con la tecnología de revisión de jugadas, pero consideró que este tipo decisiones son “normales” en el fútbol argentino. “Me hubiese gustado que llegara antes y no que haya que esperar ocho fechas”, continuó.

El VAR arribará en la Copa de la Liga Profesional luego de la fecha de los clásicos en la que River se enfrentará a Boca, el próximo 20 de marzo.

Marcelo #Gallardo 🧠⚽ y su descontento con la llegada del #VAR 📺, en el medio de la #CopadelaLiga 🇦🇷🏆. ¿Estás de acuerdo con el entrenador de #River ⚪🔴? pic.twitter.com/uShduKsYdf — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 25, 2022

“Ya de por sí es muy difícil dirigir en el fútbol argentino, pero si se comienza en la fecha 8 lo único que deseo es que los árbitros estén preparados para hacerlo de la mejor manera posible, más allá de que seguirá habiendo injusticias porque en definitiva las decisiones las terminan tomando las personas”, cerró el Muñeco.