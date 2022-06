Gallardo y Beccacece casi se van a las manos en el vestuario tras el Defensa-River: “¿A quién te comiste?”

Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece protagonizaron el cruce de la fecha en el inicio de la Primera división del fútbol argentino. El problema verbal casi pasa a mayores en los vestuarios y hasta hubo momentos de tensión porque, según aseguran, no terminaron a las trompadas por poco tras el 0-0 entre Defensa y River.

El motivo es que tuvieron una fuerte pelea verbal en medio del campo de juego después de una situación insólita, que finalizó con la expulsión del entrenador de Defensa.

Beccacece contra Herrera y luego hacia Gallardo

A los 36 minutos del ST, Beccacece se le fue encima al defensor de River Plate, Andrés Herrera, como tratando de impedir que hiciera un saque lateral. ¿Por qué hizo esto? Porque quería hacer un cambio rápido. Rotondi estaba acalambrado y el entrenador quería hacer ingresar a Thomás Cuello.

El accionar de Beccacece le costó la expulsión directa. Pero el tema siguió. “¡¿Qué hace, está loco?!”, consultó furioso Marcelo Gallardo al cuarto árbitro. Ya con la roja sobre sus ojos, el DT del Halcón le contestó al Muñeco: “Qué te pasa, quién sos vos, a quién te comiste, boludo?”.

Gallardo y Beccacece le bajaron el tono a la pelea, aunque casi hubo piñas

“Simplemente no me gustó la actitud que tuvo de meterse dentro del campo y tratar de que no se jugara un lateral que era a favor nuestro. No me gustó esa actitud y se lo hice saber, nada más que eso. Después no pasó más nada”, aseguró Marcelo Gallardo en rueda de prensa.

Beccacece también, al igual que Gallardo, le quitó importancia a la situación al declarar que “son situaciones del partido, queda ahí, no pasa nada. Yo fui expulsado, listo, hay un árbitro. No pasa nada”.

Según testigos, Gallardo y Beccacece se cruzaron en zona de vestuarios. Hubo tumultos entre integrantes de ambos cuerpos técnicos, insultos y gritos. La Seguridad del lugar tuvo que intervenir. Separó a los que casi se van a trompadas.