Gabriel Gómez y el presente de Independiente Rivadavia: “Hay un análisis que hacemos donde el equipo está a la altura”

Confiado, pero reconociendo falencias. Dispuesto a tolerar las críticas, pero apostando a ganador. Así se oye a Gabriel Gómez por estos días, cuando la mala racha parece haberse teñido de azul. Con mucha tranquilidad para explicar conceptos, convencido del trabajo que realiza junto a su cuerpo técnico, el Comandante aceptó un mano a mano para analizar pasado, presente y futuro del equipo.

- ¿Cómo transitan este momento? ¿Estás preocupado?

- Lógicamente, estamos preocupados, porque hace dos partidos que generamos pocas situaciones de gol. Pero también, si hacemos un análisis de estas 27 fechas, buscamos el lado positivo y sabemos que estamos dentro del objetivo y con rivales que aún deben quedar libres. Además, somos uno de los cinco o seis equipos con mayor cantidad de goles a favor. Defensivamente no sufrimos demasiado, aunque tenemos algunas fallas que corregir. El último partido lo perdimos con muy poquito del rival. Pero si, cuando no generas situaciones de gol, y más en esta etapa, es una preocupación y una ocupación. Nos quedan por delante nueve finales.

- ¿Encontrás explicación a este momento?

- Creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad. Lógicamente, el primer responsable soy yo. Después, cuando hay una falta de generación de situaciones, la culpa es de todos. Hay una parte que el equipo hace bien, pasando la línea de volantes contraria, pero después nos está faltando tomar mejores decisiones para llegar a situaciones más importantes. Lo bueno es reconocerlo y, sobre todo, que ya lo estamos trabajando para resolverlo. Además, quiero destacar que solo son estos dos últimos partidos. Y el de Belgrano, cuando hicimos un gran partido, tampoco tuvo muchas llegadas nuestras.

- Los últimos resultados tapan buenos rendimientos que tuvo el equipo a lo largo del torneo...

- Uno se detiene siempre en el último partido o en la última etapa. Por eso hoy conversé con el plantel sobre las 27 fechas, diciendo que teníamos que valorar donde estábamos y recordando los muchos buenos partidos que hemos hecho. Y no solo del torneo, sino de la Copa Argentina. Uno fue el clásico y el otro ante un Vélez que hoy está entre los cuatro mejores equipos de América. El equipo en muchas ocasiones estuvo a la altura y en otros debemos reconocer que no lo hicimos bien. Hay un análisis que hacemos, de 27 fechas, donde el equipo está a la altura.

- ¿Te molesta que la prensa o los hinchas analicen esta mala racha sin mirar el todo?

-No, está dentro de lo que es el fútbol. El hincha tiene derecho, porque lo acostumbramos a ganar. Durante mucho tiempo Independiente Rivadavia se acostumbró a pelear por el descenso y ahora estamos buscando entrar a cosas importantes. Entonces, que el hincha hoy se ilusione, se desilusione y critique, lo tenemos que aceptar. Eso es parte del fútbol. Y que el periodismo tenga una crítica constructiva, es parte de lo que sucede en este ambiente. Lógico que no te gusta cuando te va mal.

- Retrocediendo en el tiempo, ¿costó asimilar la derrota en el clásico?

- Ese fue un partido que nos dolió. Pero después creo que el equipo se repuso ante un duro rival como All Boys y después ganamos y estuvimos varias fechas sin perder. Es un tema que está solucionado. Ya pasó. Estamos enfocados en lo que resta del campeonato y los problemas que debemos resolver como equipos. Ahora, en las nueve fechas que restan, tenemos que ganar la mayor cantidad de partidos.

En el último superclásico de Menodza, Gabriel Gómez, DT de la Lepra junto a Luca Marcogiuseppe, entrenador del Lobo. / Orlando Pelichotti (Los Andes).

- Los últimos resultados te imponen una carga que habla de ganar o ganar, pero conociendo tus ideas, uno puede apostar que las formas son importantes también...

- Es que para llegar a ganar, si no tenés una forma o no tenés variantes ofensivas, es difícil. Trabajamos todos los días para que el equipo tenga a mano herramientas. A veces sale y a veces no. A veces los jugadores están en un momento individual muy bueno y todo es más fácil. Y a veces, porque también son seres humanos, no tienen el mismo nivel. Y hay otra cosa, los equipos que están abajo pelean por descender y los partidos se hacen complicados para todos.

- Has tenido múltiples esquemas y no te atas a una idea, sino que vas cambiando...

- Hemos jugado 4-3-3, con línea de tres, 5-3-2... Hemos jugado 4-2-3-1 o 4-3-1-2... Manejamos cinco o seis sistemas siempre. Hemos cambiado por bajas y hemos tratado de tener variantes.

- ¿Un triunfo el lunes lo cura todo?

- No, pero nos permite agarrar confianza. Ganar no te asegura nada, porque aún quedan muchas fechas. Pero que lo necesitamos, sin dudas. Nos permitiría dar un paso más.

La gente de Independiente Rivadavia tiene un cariño especial por Gabriel Gómez, el DT que llevó a cambiar la palabra descenso por campeonato. Otros objetvios. / Orlando Pelichotti (Los Andes).

Cortitas y al pie del Comandante Garbriel Gómez

La baja de Ambrogio: “Es un jugador importante, que por ahi tiene que encontrar más regularidad. Es un jugador que todos saben que es distinto, que tiene cosas de primera división. Para nosotros es importante tenerlo”.

Las charlas con el plantel: “Hoy (por ayer) fue un día de bastantes charlas, pero sobre todo para hacer un resumen. Tuve algunas charlas grupales, otras individuales y quería escuchar a los jugadores”.

Un torneo complicado: “Yo dije que tal como fue el campeonato pasado, hasta la última fecha vamos a pelear por la clasificación. Son pocos los equipos que pueden tener garantizado hoy su ingreso al Reducido”.