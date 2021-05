La presente temporada de la Primera Nacional encuentra a Independiente Rivadavia peleando los puestos de vanguardia, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. El equipo Azul, está haciendo una excelente campaña bajo la dirección técnica de Gabriel Gómez, quien volvió al club después de dos años y sueña con el ascenso. El deté es una de las personalidades que el hincha leproso quiere y respeta. Y no es para menos. En su anterior paso la institución llegó a semifinales del Reducido (2019), por lo que a este ramallense dejó la vara muy alta.

En su charla con Más Deportes, Gabriel Gómez sostuvo que su equipo no tiene muchos secretos y que una de sus grandes virtudes es conocer sus limitaciones y virtudes. Si bien ha disputado sólo 10 fechas de este largo torneo, el presente de los azules da para ilusionarse dentro de la Zona B: “Uno sueña con llevar a Independiente a lo más alto. Sería una locura”, desliza mientras se imagina el momento. Una imaginación que no está distante a la realidad deportiva.

La suspensión del torneo seguramente beneficiará a algunos y a otros no tanto. Independiente es uno de los agraciados ya que entre sus filas tiene algunos “jugadores lesionados y otros positivos de Covid-19, lo que le dará tiempo para la recuperación”, asegura el entrenador.

-Su equipo es firme animador de la categoría, ¿cuál es su análisis sobre este presente del club?

-Hemos tenido cosas muy buenas y hay muchas por mejorar. Se nos han dado los resultados y tenemos un gran grupo de futbolistas que interpretan cada partido como uno trata de analizarlo. Creo que la clave está ahí, en saber nuestras limitaciones, preparar bien cada juego y saber que es una final más. Otro factor es el gran grupo humano que hay dentro del plantel. Además del trabajo, ahí está otra de las cuestiones en las que se afirma este gran arranque.

-Si tuviese que marcar un paralelismo entre esta etapa y la anterior, ¿cuál sería?.

- No, no me gustan las comparaciones, pero sí puedo encontrar un denominador común que son dos muy buenos grupos de futbolistas, grandes personas, que se dejan entrenar y dan el ciento por ciento en cada entrenamiento. Ese es el punto en común de los dos equipos.

-Esta suspensión en el fútbol argentino debido al problema sanitario, para usted debe tener sus pro y contras. ¿Cuáles serían para Independiente?.

-La interrupción tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra. Nosotros teníamos a algunos chicos con coronavirus y otros tantos lesionados, por lo que se nos viene bien una semana más para trabajas aeróbicos. Estamos trabajando vía zoom y si el parate no es tan largo, por ahí nos puede dar un poco de oxígeno que no nos vendría nada mal. El tema es que si el parate se alarga, ahí puede haber más complicaciones, porque es más difícil poner los jugadores en competencia.

-Que haya tres equipos mendocinos en la categoría, ¿hacen mayor el compromiso u obligan a tener mayores y mejores resultados? ¿O cada uno vive su realidad?.

-Bienvenido sea que haya más equipos mendocinos en la categoría y que todos estén en muy buen momento. Pero nosotros no nos fijamos en los demás. Sólo nos enfocarnos en Independiente, en trabajar sabiendo que debemos aprovechar este momento. Estamos en diferentes zonas (conGimnasia y Maipú) y cada uno está haciendo muy buena campaña y eso es bueno por el fútbol de Mendoza.

-¿Qué se anima a soñar con este presente y en un futuro inmediato con Independiente?

-Uno sueña con llevar a Independiente hasta lo más alto posible, ojalá podamos clasificar, ya sea en el primer lugar o entre los cuatro, y jugar por un ascenso que es el objetivo final, el sueño de todos. Sería una locura. Siempre lo digo. Con lo pasional que es el hincha de independiente y con el cariño que me da a mí en el día a día, lograr semejante objetivo sería algo muy lindo, algo que uno se imagina siempre. Ojalá que podamos clasificar y jugar por ese ascenso.

-¿Piensa que algunos planteles puede llegar a entrenar a escondidas buscando sacar alguna ventaja deportiva?

-No sería lo correcto porque todos estamos en la misma y tenemos que respetar las decisiones que ha tomado el Gobierno. Eso entra en la conciencia de cada uno. Y si alguno quiere sacar ventajas ya es problema de ellos y los juzgará quien corresponda