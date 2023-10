Fútbol y política: ¿De qué cuadro son hinchas los cinco candidatos a presidente de Argentina?

Este domingo se celebran en todo el país las elecciones generales que definirá al próximo presidente de la República Argentina. Tras presentar sus propuestas y debatir, finalmente los argentinos decidirán entre cinco candidatos: Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, Myriam Bregman y Juan Schiaretti.

Como bien se sabe, el fútbol rige la vida de millones de personas en este país y la de los candidatos no es la excepción. A su manera, cada uno ha mostrado simpatía por un club argentino, incluso, uno de ellos, sigue con mucha pasión a una institución del ascenso.

Candidatos presidenciales en primera vuelta

De qué equipo son los candidatos a presidente

Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria, es el más fanático de los cinco, dado que desde siempre mostró su vinculación con Tigre. Aunque hay quienes aseguran que en su juventud este abogado simpatizaba por San Lorenzo, y que fue su unión con la familia de quien es su esposa, Malena Galmarini, por la que cambió de cuadro.

Sergio Massa, hincha de Tigre

En cuanto a Patricia Bullrich, candidata a presidente por Juntos por el Cambio, es confesa simpatizante y socia de Independiente. A la ex Ministra de Seguridad se la ha podido observar en el estadio del Rojo cantando las canciones tradicionales del club y hasta festeó el retorno del Rojo a la máxima categoría del fútbol argentino allá por 2014.

Patricia Bullrich, hincha de Independiente de Avellaneda

Por su parte, Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, es declarado hincha de Boca Juniors, y tuvo un pasado como arquero de Chacarita. Pero en estos momentos asegura que su pasión por este deporte ha quedado relegada: “Hinché por Boca. En realidad, no es que hinché. Estaba mirando el partido pero cuando entró Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River”, indicó en su momento Milei en relación a la final de la Copa Libertadores de América del año 2018 en Madrid.

Javier Milei se presentó en un programa de Guido Kaczka

La candidata por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, no ocultó su vinculación con Estudiantes de La Plata: ““Cuando empecé a ser un poco más grande, me di cuenta de que no era necesario ser de River o de Boca y que podía elegir. Y siempre me gustó Estudiantes”, manifestó en una entrevista.

Myriam Bregman, hincha de Estudiantes.

Por último, el candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, tampoco es fanático de algunos de los cinco grandes y en reiteradas ocasiones reafirmó su fanatismo por Racing de Córdoba, club que milita en la Primera Nacional de nuestro fútbol.

Juan Schiaretti, hincha de Racing.

