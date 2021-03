Fútbol femenino: Mendoza da un paso hacia el profesionalismo con 12 contratos en Las Pumas

En los últimos años el fútbol femenino ha ido evolucionando. De aquel reclamo de la Selección Argentina en Copa América Chile 2018 por igualdad y apoyo hasta el profesionalismo de AFA, fueron años muy positivos para la rama en este deporte. Pero aún falta mucho por pulir y mejorar.

Llegar a la federalización en el fútbol femenino es un camino muy lento todavía. Que el fútbol femenino del Interior se equipare con las oportunidades de Buenos Aires, es un trabajo que aún cuesta mucho ya que es difícil romper el duro cascarón de las Ligas y clubes de las provincias, para que el profesionalismo llegue.

De hecho, desde el Consejo Federal se confirma que en las Ligas no hay reglamentación y por lo tanto, obligatoriedad de profesionalismo en el fútbol femenino. Sin embargo, y con el reglamento de AFA como referencia, desde esta semana la realidad en el fútbol femenino del interior podría cambiar. Y como primer antecedente será Mendoza con Las Pumas , que será el primero en tener contratos profesionales con sus jugadoras, siendo –una vez más- pioneras.

Cinco de las 12 profesionales: Barrionuevo, Napolitano, Mavi Pintos que están a la izquierda de la presidenta Marisa Gómez y la entrenadora Silvana Villalobos. Y a la derecha, Blanco y Fontana./Gentileza de Prensa Las Pumas

Después de 37 años de vida como institución, que le dio a la Selección Argentina 16 jugadoras y siendo el único en ser un club sólo de fútbol femenino, con 30 títulos locales, nacionales y argentinos, tendrá a 12 de sus jugadoras cobrando al igual que los clubes de AFA.

Esto es un inicio, ya que el plan de su presidenta Marisa Gómez y su entrenadora Silvana Villalobos , es profesionalizar a sus futbolistas y deseando de que este gran paso sea un impulso y una tendencia para el resto de las instituciones de las provincias.

Florencia Fontana, Aldana Barrionueno (quienes actualmente son de la Sub 17), Gimena Blanco , María Victoria Pintos , Joana Mora, Priscila Molina, Agustina Gaitán, Brisa Durán, Tamara Vargas, Brisa Oris, Ailén Martínez y Luciana Napolitano firmarán esta semana sus contratos de hasta 20 mil pesos más premios, por seis meses con renovaciones futuras. Esto fue posible por la llegada de sponsors, que apoyarán a Las Pumas durante los torneos en que participen.

“Estamos muy contenta y agradecida a Silvana, Marisa y a todo el plantel por esta oportunidad única”, expresó Fontana, una de las primeras jugadoras profesionales en Mendoza.

Mientras que Barrionuevo agregó: “Estamos felices porque es fruto del esfuerzo, que a la larga te da recompensas. Es un paso enorme para que el fútbol femenino siga creciendo”.

Por su parte, Pintos, quien estuvo en la última temporada antes de que comenzara la pandemia por covid 19 en Gimnasia y Esgrima de La Plata jugando en el fútbol profesional, dijo que para ella fue “inesperado. Me parece re loco que se esté dando acá, y no hace más de dos años que se llevó a cabo en Buenos Aires. Se dio de una manera muy rápida. Es muy positivo que aparezcan sponsors para apoyar al fútbol femenino, sin dejar de destacar que es producto de los años que el club viene trabajando. Están apostando a un club que lleva un montón de tiempo peleándola”.

Otra de las legendarias de Las Pumas fue “Napo”, quien también recibió la noticia como una sorpresa “entendiendo que por fin estamos evolucionando. Poniéndonos a la par de lo que debería ser realmente el fútbol femenino de la provincia. Estas cosas ayudan para motivar a seguir sumando y poner a la rama donde tiene que estar”.

Y Gimena Blanco, con vasta experiencia en el fútbol de AFA, Selección Argentina, única mendocina en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, única persona en tener cinco finales en Scudettos en Italia de fútbol sala y haber ganado cuatro de ellos, dio su opinión al respecto: “Lo primero que se me viene a la mente es agradecer a Las Pumas, a la “Colo” y a Mari , por el esfuerzo. Y contenta de ser parte de este cambio en Mendoza. Es la primera vez que se produce esto, y por ahí nosotras –las más viejas, que la venimos remando- alcanzar a ser parte de esto, obviamente, te llena y motiva; porque llegamos a una edad en que ya cuesta hacer algunas cosas y esta noticia es un empujón a seguir luchando por el fútbol femenino”.

Sin lugar a dudas, las responsables de este proceso –nuevo para el fútbol mendocino- es Villalobos y Gómez, pioneras en la rama llevando a Las Pumas a ser el más antiguo en actividad de Mendoza.

“Después de 37 años luchando por el fútbol femenino, por el reconocimiento, un lugar, una liga para competir, y poder hacer contratos para las chicas para avanzar hacia el profesionalismo es casi un sueño cumplido. Es terminar de cerrar una etapa mía y de Marisa, de total amateurismo”, expresó la entrenadora, quien además confesó que habría un par de contratos más porque “estamos cerrando con algunos otros sponsors”.

“Que tengamos la posibilidad de brindarles a ellas esto, es gratificante. Y es porque son profesionales desde antes, no porque ahora tengan un contrato. Lo demostraron durante muchos años Son comprometidas con la actividad. Las chicas de la Selección se bajan del avión y se vienen a entrenar. Son responsables y cumplen. Y lo que es más satisfactorio es ver que tienen un gran sentido de pertenencia con la institución”, agregó Villalobos.

Y puntualmente “poderles hacer contrato de dos niñas que crecieron con nosotros, que se formaron desde los 8 años, es tocar el cielo con las manos”, dijo.

Para la presidente del club y la técnica, no se trata sólo de un logro personal, es colectivo porque es “iniciar la tendencia, empujar para que otras jugadoras de otros clubes también puedan entrar en la ola del profesionalismo. Para que el fútbol femenino siga creciendo y, por qué no, que Mendoza pueda ser representada en torneos de la AFA, poder estar en una Libertadores, porque hacia ese camino vamos. ¿Por qué mis jugadoras se tienen que ir a un club de Buenos Aires para que puedan jugar una Libertadores? ¿Por qué el Interior no puede jugarlo? ¿El Consejo Federal tienen que dar una solución? Las Pumas no se va a afiliar a otro club para tener esta posibilidad”, aseguró la “Colo”.

-¿Por qué estas jugadoras?

-Gime, Mavi y Luciana son parte del proceso de hace mucho tiempo. También han padecido todas nuestras carencias y son parte de nuestras raíces. Y el resto, porque nos eligieron o porque vienen de nuestra escuelita.

-¿Y qué ves que falta trabajar en este camino allanado por Las Pumas?

-En las provincias, y focalizo a Mendoza, es un proceso lento. Confronté con varios presidentes de la Liga. En el 2008 teníamos a la única mendocina en un Juego Olímpico (por Gimena Blanco) en la selección y en Mendoza no había fútbol femenino. Esas cosas no deben pasar más. Hay futbolistas con condiciones de selecciones, profesionales, en muchos clubes. Y hay que valorarlas desde casa, cuidarlas y defenderlas. Hoy podemos ver por fin a clubes de la Liga apoyando al fútbol femenino, esa es la base. Pero hay otros que no tienen incluido el fútbol femenino entre sus actividades deportivas. Falta. Falta una reglamentación propia para que abarque todos los aspectos incluyendo el profesionalismo. Hablé con la presidente del Consejo Federal Paola Soto y me dijo que “en las ligas no hay fútbol profesional así que, si un club decide contratar jugadoras, él decide cuántos contratos hará. La obligatoriedad es para los clubes afiliados a AFA que juegan primera división. Los clubes del interior son un afiliado de sus ligas y dependen de su reglamento”. Por eso, es necesario la fuerza y el apoyo de las mujeres y hombres dirigentes, comprometidos a apostar por las chicas. Es fundamental.

-¿Para quién o quiénes son los agradecimientos?

-Para Marisa porque ella me trajo al club, ella lleva mucho tiempo dirigiéndolo. Con ella pasamos tanto cosas lindas como feas, como que te cierren las puertas en la cara porque no alquilaban canchas a las mujeres. Y hoy eso cambió, las cosas son distintas. La gente nos viene a ver, nos apoya más. Agradecer Marisa porque me inculcó lo que significa Las Pumas y la lucha por el fútbol femenino. Ella nunca bajó los brazos. De lo mucho que nos costó seguir peleando, se hizo más profundo el amor por el fútbol femenino. Y también a los sponsors, porque ellos son parte de esta linda historia que se vive en el fútbol local de Mendoza.