Fútbol Femenino: en el mes de su cumpleaños, conocé al Deportivo Estudiantes de Mendoza

El 8 de Julio el Club Deportivo Estudiantes de Mendoza festejó sus tres años como institución. Pero el trabajo que se viene realizando en el club data de mucho antes.

Esta escuelita de fútbol femenino se convirtió en uno de los clubes con más categorías en competencia, con nutridos planteles de todas las edades. Y en este 2021 volverán a ser parte del torneo de la Liga Mendocina de Fútbol, como lo vienen haciendo desde el 2015, pero esta vez no lo harán como Municipal, sino con su propio nombre e identidad.

El club cumpió tres años de vida / Gentileza. Gentileza

Su historia

Hace 8 años el entrenador Isaac Fischbein comenzó con un proyecto de fútbol femenino, junto con un grupo de jugadoras entre las que se destaca Katy Ortiz, quien es actualmente la más antigua del equipo. Se entrenaban en el parque Margarita Malharro, con un mínimo de materiales. “Solo contábamos con un par de conos y pelotas de fútbol. De a poco este proyecto fue tomando forma y no paro de crecer, fue por allá en el 2015, que la cantidad de jugadoras se incrementó y ya no solo queríamos ser solo un equipo de torneos amateur, si no queríamos más competencias y profesionalismo. Y día a día tuvimos que ir mejorando la estructura de este equipo”, contó el DT.

Estudiantes comenzó a tomar forma en el 2016 cuando se sumaron niñas talentosas como: Paula Carbini (10 años), Rosario González (12 años), Guadalupe González (15 años), Martina Orellano (15 años), quienes se le sumaron al que ya venía transitando con Kati Ortiz, Casy Vilchez, Ari Fuentes, Sofí García y Rochi Magallanes, quien hasta entonces representaban al club Fundación Godoy Cruz.

Al año siguiente, se logra un convenio con el club Municipal Godoy Cruz y empezamos a representarlos en la LMF. Y en el equipo se incorporaron Antonela Caleri, Macareba Moreno, Malena Olate, Carolina Montenegro, Victoria León, Valentina Espinosa; y nuevamente jugadoras muy jóvenes como Sofía Tavano (11 años), Julia Deán (11 años), Camila Montaño (10 años), Gianela Ortiz (10 años), entre otras, quienes fueron las primeras en formar la categoría infantil.

Después, el día esperado llegó: el día 8 de julio del 2018, Estudiantes obtuvo su personería jurídica y la lucha de año tuvo su final feliz.

-¿Por qué Estudiantes?

-Como Alumni en el inicio del fútbol argentino, las jugadoras –todas estudiantes de primaria, secundaria y universitarias- eligieron el nombre que las identificara. Y sin muchos rodeos, salió Club Deportivo Estudiantes de Mendoza.

Pero como todo equipo nuevo, independiente y sólo de fútbol femenino, conseguir apoyo siempre es más difícil.

“Siempre las jugadoras y los profes solventamos todos los gastos: planillas, carnets, torneos, indumentaria, viajes, etc.; porque jamás recibimos apoyo del municipio o la provincia. En el camino largo y difícil que nos toca como club, siempre hicimos de todo para poder seguir subsistiendo, rifas, ventas de empanadas, búsqueda de sponsor, etc.”, confió Fischbein.

Sin embargo, elegir competir en el torneo de la Liga Mendocina les dio al equipo mayor comodidad y seguridad, ya que en los torneos no oficiales debieron sufrir con falencias, como “que el otro equipo no se presentara, que no tengan un vestuario para cambiarse, por ejemplo. Al ingresar a Liga todo eso cambio. Si bien en un principio jugamos todos los equipos en un mismo predio, luego cada uno empezó a jugar en sus propias canchas. Las mejoras fueron obvias, principalmente en cuanto a las comodidades de las chicas y presencias de médicos en los partidos”, sintetizó el técnico.

Estudiantes, como club de fútbol femenino, incorporó rápidamente las categorías inferiores debido a la tendencia que tiene esta actividad en las niñas. Por las hermanas de quienes ya estaban, o los padres que querían inscribir a sus pequeñas, la demanda fue creciendo y la primera categoría infantil fue la sub 12, que por no tener rivales del mismo género debieron competir contra equipos masculinos.

“Los únicos torneos que habían solo eran de varones, pero esto no las detuvo y rompieron con estigmas y estereotipos, saliendo más de una vez campeonas, y enfrentando a equipos como Godoy cruz, Talleres, Gimnasia, y otros. Después de verlas, nos impulsamos a sumar más categorías. Y hoy tenemos Sub 10, Sub12, Sub 14, Sub 15 (actualmente compiten en liga fem7) y la sub 17, que también son parte de la Primera”, explicó Isaac.

Por sus seis categorías, es que la institución también debió ampliar el equipo de cuerpo técnico, incorporando a preparadores físicos. “Nuestra idea es dar a estas categorías la formalidad que necesitan para lograr una formación en el fútbol y puedan lograr sus sueños de jugar en Primera. Por eso ingresar a LMF es el paso para alcanzar esa meta”, reflexionó.

Los entrenamientos físicos están a cargo de Mario Virga y Maira Peñaloza, los directores técnicos son Ramiro Escalona, Carlos Fischbein e Isaac Fischbein y el entrenador de arqueras, Ariel Videla. En inferiores, Macarena Moreno, Rosario González y Roció Magallanes.

Estudiantes se entrena en el Parque San Vicente y “estamos obligados a alquilar canchas y gimnasio para acceder a esos servicios necesarios para que nuestras jugadoras puedan ser competitivas”. ¿Y un ideal?, poder tener un predio propio “para que nos ayude a una independencia en cuanto a espacios”.

La maldita Pandemia

“La pandemia fue lo peor que nos pasó. Habíamos hecho una pretemporada hermosa, cerrándola con un viaje a campo de los andes. Tuvimos una increíble experiencia, porque además de las chicas de liga, sumamos a la categoría sub 14 y sub 15. Cuando todo estaba listo para comenzar, nos encontramos con el confinamiento obligatorio. Después de esto nos obligó a modificar las estructuras del club y el cuerpo técnico”, expresó el entrenador.

Y agregó: “Empezamos con las clases virtuales con grupos reducidos y luego las clases presenciales en grupos reducidos en distintos horarios. Cuando liga mendocina nos llamó para inscribirse (torneo Transición) pensamos en las jugadoras, no solo desde el aspecto físico (venia de una inactividad de 6 meses) si no en el aspecto psicológico. Los profes realizaron los test necesarios y a partir de ahí se buscó obtener el óptimo estado físicos para no tener que lamentar lesiones. En paralelo decidimos incorporar a la coach Verónica Sala, quien ayudo a afrontar los diferentes cambios que nos trajo la pandemia, no solo como equipo sino también en lo personal e individual de cada jugadora. En esos procesos, las jugadoras, no alcanzaron los plazos establecidos por liga mendocina de futbol y no participamos del Transición”.

“En pocos años se logró mucho. Estudiantes crece en número y en talentos. Y las expectativas son enormes porque es un grupo humano excepcional, todas ellas se iniciaron juntas en el mundo del futbol, fueron creciendo a la par y hoy en día no solo son compañeras si no familia. Estas jugadoras fundaron las inferiores de nuestro club y marcaron la historia de nuestro club. Hoy estamos preparándonos con ganas y seriedad y vamos a estar en este Apertura de LMF”, concluyó el formador de jugadoras.

El club agradece a los sponsors: Solservice y Al Buen Raviol; a todas las familias de las jugadoras y allegados; por el acompañamiento incondicional por tantos años.