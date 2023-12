Fuego cruzado: Macri aseguró que lo de Riquelme en Boca es mucho peor que lo de Passarella en River

La novela de las elecciones en Boca sigue sumando capítulos. Después de que la jueza subrogante Analía Romero se excusara, la causa por los comicios en el Xeneize cayó en manos del magistrado Sebastián Font, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nª36 de Capital Federal, pero por la tarde la Justicia rechazó la previa recusación de Alejandra Abravaya y el caso volverá a mano de la jueza titular.

🗣️Andrés #Ibarra:



"Cuando no hay propuestas y no hay posibilidad de mostrar gestión, se hacen esas manifestaciones políticas masivas y de mucha gente que no tenía nada que ver con el club ni con el fútbol de #Boca. Solo mostraban que hay gente, eran militantes y no socios de… pic.twitter.com/e4n7Gg5MR6 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 6, 2023

Ibarra reiteró la intención de la oposición de que se hagan las elecciones

“Queremos dejar bien claro que nosotros, así como lo dijimos la semana pasada, siempre quisimos votar el domingo 3. Cuando inició el proceso judicial y la jueza decidió la suspensión, nosotros propusimos llamar a una audiencia de conciliación. Lamentablemente, el oficialismo se negó a hacer un proceso conjunto y los peritajes, para que pudiéramos eliminar lo que estaba mal en el padrón. Quiero que todos los socios de Boca tengan en claro que fue de este modo. Lo que queremos ahora es aclarar punto por punto todo lo que hemos escuchado. Queremos terminar con las mentiras y hablar del futuro de Boca”, comenzó el candidato a presidente de la oposición.

🗣️Mauricio #Macri



"A Edinson #Cavani le dieron US$ 6 millones de dólares para que venga. No juzgo si está bien o está mal. Lo que está mal es que el periodismo sea informado que no costó nada". pic.twitter.com/LYAFr1rlkl — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 6, 2023

Macri apuntó contra Riquelme y expresó que nunca le mintió al socio

“Jamás le dije una mentira al socio y a los hinchas de Boca. Que tengamos que aguantar esta campaña conducida por Riquelme, que es una sucesión de mentira y ha aprendido de sus amigos de su política nacional, nos genera mucho dolor. Yo lo traje a Riquelme al club y lo volví a invitar cuando ganamos la Libertadores en 2007 con Miguel Ángel Russo. Que explique su mediocre campaña deportiva y dé sus fundamentos para seguir por cuatro años más. Esto le hace daño a la familia de Boca”.

🗣️Mauricio #Macri s/si no se vota el 17/12:



"Hay que encontrar una solución porque ellos tienen mandato VENCIDO, ellos NO PUEDEN SEGUIR CONDUCIENDO EL CLUB CON MANDATO VENCIDO. Esperamos que la Justicia marque un camino y el Oficialismo ayude, no colaboraron". pic.twitter.com/Mdp4DMEyJV — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 6, 2023

Ibarra negó que la oposición quiera privatizar el club

“Él dice que queremos privatizar el club. Pero nadie quiere privatizarlo. El club fue, es y será de los socios de Boca. Ahí adhiero a lo que decía Mauricio, que es una copia exacta de la campaña del miedo de Sergio Massa. Copiaron los temas que le duelen al socio de Boca y los dijeron. Boca es una asociación civil y ha ganado todo allí”.

🗣️Andrés #Ibarra:



"Estás mintiendo, #Riquelme. Vean la mentira bien clarita, de los 51mil dónde metieron todo, gente que no vota, de los 8 años de la gestión anterior en realidad fue de 29mil el crecimiento".



" Si no se vota el 17/12, es difícil pensar en una fecha. Estamos en… pic.twitter.com/O2J8Z1Ky1X — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 6, 2023

Macri denunció amenazas contra su hija y la jueza Abrevaya

“Esperamos que la Justicia limpie el padrón y tengamos elecciones. La jueza tuvo que pedir protección porque recibía amenazas de muerte. Tuve que presentar una denuncia porque mi hija fue amenazada públicamente. Estamos discutiendo el futuro del club, no una competencia de matones. La jueza hizo un trabajo serio y perdieron la recusación. Amenazar a la jueza y a mi hija no se entiende”

La opinión de Macri sobre la movilización de los hinchas de Boca

“Estaba escoltado por la barrabrava. Todo duele. Tantos años poniendo a Boca en lo más alto del fútbol mundial y ahora es un club tomado por su arbitrariedad y sus hermanos. Lo que está pasando en el club es muy doloroso y pone a Boca en peligro. Viendo todo esto es por lo que estoy acá. Queremos cuidar a nuestra querida institución. La jueza demostró que había 13 mil tipos truchos en el padrón. La queríamos hacer el 3 y ahora queda el 17″, afirmó Macri.

Había mucha gente que no tenía nada que ver con Boca. Esto es un modelo de repetición. Él está diciendo que hace lo que quiere en el club. Mucha gente era militante y ni siquiera eran socios de Boca. Usan las redes oficiales del club para inundar con mentiras”, añadió Ibarra.

🚨AHORA | La puerta del Hotel Abasto donde hablaron #Ibarra y #Macri, llena de hinchas de #Boca reclamando que hayan #EleccionesEnBoca. pic.twitter.com/nedgPatoPt — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 6, 2023

El mensaje de Macri a Riquelme para votar el 17 de diciembre

“Si seguimos de esta manera, el club va a estar cada día peor. Paremos con la mentira y con la manipulación. Respetemos que la jueza lo comprobó con un peritaje. Riquelme, si vas a ganar 95 a 5, sacá a esos socios del padrón, aceptá el peritaje y votemos el 17 de diciembre”.

Ibarra y la polémica sobre la forma en la que Riquelme recibió el club

“Hubo 65 bajas y metieron 13.400. No mientan más. Román dice que les dejaron el club con deudas y ahora hay 28 millones en caja. ¡Mentira! Les trajimos el balance. La gestión anterior le dejó 4 millones en caja. Eso les ayudó para sobrevivir en su mala gestión, en la que estuvieron un año sin sponsor. El 30 de junio tenían menos de 500 mil dólares. Esos 28 son créditos a cobrar y que tienen que ver con derechos de TV y otros créditos por transferencias a jugadores. No le mientan más al socio de Boca”.

🗣️Mauricio #Macri



"Terminamos a más de veintipico puntos de river, perdimos los 2 clásicos, no clasificamos a la Libertadores, no es casualidad.



Esto el club no lo resiste más, es mucho peor que lo que le hizo Passarella a river".

pic.twitter.com/gXyhAhkadg — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 6, 2023

La crítica de la oposición a la idea de Riquelme con La Bombonera si gana las elecciones

“La última mentira es que les queremos arrancar el corazón por lo de La Bombonera. Nuestro proyecto se apoya en La Bombonera, que va a seguir estando para que jueguen las Gladiadoras y las juveniles. Pero hablemos de propuestas muchachos, no tienen ninguna. La única que escuché es que iban a ir a tomar mate con los vecinos. Nosotros proponemos que los socios puedan ir a la cancha sin ningún filtro”, expresó Ibarra.

Cómo sigue el tema de las elecciones según Ibarra y Macri

“Hoy la Sala ratificó a la primera jueza, rechazó el pedido de recusación. La causa vuelve a la jueza. Ahora habrá que ver qué determinaciones siguen adelante con el tema del padrón. Si no es el 17 de diciembre es muy difícil pensar en una fecha”, explicó el exministro de Modernización.

“Hay que encontrar una solución porque no pueden seguir con un mandato vencido. Hasta ahora no han querido colaborar. Riquelme no ha querido tener elecciones en Boca. Tan convencido del 95 a 5 no debe estar”, agregó Macri.

👉 Después de haber escuchado la conferencia de prensa de Ibarra y Macri, lo confirmamos: hoy más que nunca junto a Juan Román Riquelme, ídolo absoluto de Boca. pic.twitter.com/dgtZy4re82 — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) December 6, 2023

Macri criticó al oficialismo por la búsqueda del DT

“Yo cuando me quedaba sin técnico, esa semana me tenía que quedar en casa porque los técnicos que querían venir nos perseguían. Ahora no quieren venir. Martino siguió de largo y prefirió no agarrar. El DT tiene un rol muy importante, al igual que los jugadores. Y eso no se puede cambiar. Por eso hemos tenido cinco técnicos en cuatro años”.

El porvenir de Boca si las elecciones no se hacen en 2024

“Si esto se posterga, habrá que ver qué dice la Justicia. Hay que tener mucho cuidado sobre las decisiones que se tomen en un momento de transición. Con las cosas que han pasado, la verdad que es un proceso riesgoso. Imaginamos que la Justicia dirá algo para el cuidado de los socios de Boca”, afirmó Ibarra.