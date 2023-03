Fuego cruzado en el Xeneize: Angelici liquidó a Juan Román Riquelme

Después de mucho tiempo sin aparecer en escena, Daniel Angelici rompió el silencio en medio del tenso clima política que se vive en Boca y fue lapidario al referirse a Juan Román Riquelme. El ex-presidente del Xeneize aseguró, en un diálogo con TN, que el vice e ídolo del club “se cree su propia mentira” y que mucha gente no está conforme con su “manejo”. En esa línea, el Tano también habló de la elecciones que se vendrán a fin de año en el Xeneize y aclaró que si bien su etapa está terminada, apoyará al candidato Jorge Ibarra con lo que le pida.

“Román se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años. Él dice, se autoconvence y eso no es una realidad. No ganó la última elección. Casi el 50% de los socios no lo votó en la elección pasada, a pesar de ganar. ¿Ahora cree que ha hecho una gestión maravillosa para que lo vote el 95%? Hay que ser más humilde. Riquelme es un ídolo por todo lo que le dio a Boca pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear”.

En esa línea, Angelici fue más lejos y sostuvo: “Yo me encuentro con mucha gente en la calle que no está conforme con el manejo del club, como hoy. Pero siempre dije: le tocó ganar a Ameal -o a Riquelme- la elección y les toca gobernar a ellos. Los socios tienen la posibilidad de evaluar si la gestión es buena o no”.

Angelici, sobre su futuro en la política de Boca y Macri

Metiéndose de lleno en su situación política con el club de cara a las elecciones de diciembre, el Tano manifestó que apoyará al candidato Jorge Ibarra, pero igualmente dejó en claro que su etapa “está terminada por el momento”. “Ojalá la oposición unifique a algún candidato para darle al socio otra alternativa”, agregó.

En relación a la figura de Mauricio Macri y la posibilidad de que se involucre en la agrupación como se viene especulando, Angelici expresó: “A mí me encantaría, pero Macri no va a ser candidato. Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo. Hay que ver qué va a hacer de su futuro también. Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club”.