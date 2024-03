Franco Di Santo: “Me tocó estar en grandes equipos del mundo, hoy me toca en un grande de Mendoza”

Tras la salida de Alex Arce y la lesión de Mauricio Asenjo, todas las miradas se posaron en Franco Di Santo, que volvió al fútbol mendocino después de 23 años. No tuvo el debut soñado en Independiente, que sumó su séptima derrota frente a Riestra. Al ex delantero del Chelsea, entre otros grandes, le contuvieron un penal en el primer tiempo. Solo jugó 50 minutos y salió por una leve molestia.

Pese a las derrotas y haber errado desde los 12 pasos, el delantero se mostró optimista y no ocultó su felicidad de volver a jugar en la provincia: “Hoy me toca estar en Independiente, un grande Mendoza, de mi provincia, a la que amo, y voy a tratar de dar todo lo posible para que Mendoza tenga dos equipos en primera por muchos años”, dijo Franco.

Independiente Rivadavia, apoyando el 8M, noche en la que Di Santo se calzó la 9 oficialmente

Tras la lesión de Victorio Ramis en el primer tiempo, hoy es el único 9 de área y renombre que tiene el equipo. Di Santo no ocultó su preocupación por la falta de buenos resultados, pero tampoco dramatizó al respecto: “De esto se sale trabajando”, deslizó.

-¿Después de tantas caídas consecutivas cómo está el grupo y cómo te sentiste vos en este debut en Independiente?.

-El grupo está fuerte, está fuerte porque cada vez que jugamos competimos, entonces esa es la bronca, porque uno se dice; competí, competí, competí y no poder obtener los resultados, entonces la fe y la convicción de que las cosas van a salir en algún punto están, la bronca es que no se dan, entonces mientras más pasa el tiempo es peor. En lo personal, contento por un lado, poder jugar nuevamente en Mendoza después de 23 años desde que me fui, y triste por lo del penal, porque si hacía el penal nos poníamos 2 a 1 y el partido hubiese sido otro. Pero bueno, hay que patear en el remate me tiró un poco el “posterior”, que no es excusa. Hay que seguir trabajando que es la única forma de salir de esto.

- Se terminaron yendo con bronca, porque el equipo tuvo sus oportunidades de aumentar la ventaja en el marcador.

-Sí. Por eso mismo, digo, que es un partido que no merecíamos perder. Ellos salían al contragolpe, que es a lo que juega a Riestra. Nos agarraron mal parado, nos hicieron el 2-1 y se metieron atrás. Peleamos todos los partidos. Si vos me decís che, no estamos compitiendo, somos un desastre, sería otro el panorama, pero en todos los partidos estamos compitiendo, entonces ahí va el enojo nuestro de decir che, se tiene que dar en algún punto. El equipo, el grupo está fuerte, la cabeza está fuerte y en algún punto esto se va a revertir

- A esta altura, ya no importa el cómo, tienen que ganar a como de lugar.

-Sí, no, por supuesto. Nosotros hoy por hoy necesitamos sacar puntos, es la idea , es un equipo que recién asciende, que se está armando, el proyecto del club es bueno, no nos están acompañando los resultados y como en todo la vida, si los resultados no acompañan, hay insultos, hay enojos, ustedes ven la gente lo que esta enojada, entonces también para nosotros es una frustración no poder darle la alegría.

-Independiente, es el segundo equipo en el país después de San Lorenzo, que sensaciones te generó.

- Sí, es mi segunda aparición y experiencia en Argentina, con 34 años vuelvo a jugar acá fue una sensación rara, salí con mi hija, me fui muy joven... contento por un lado pero amargado por otro porque esto es de resultados. Pero no queda otra que seguir trabajando y darle por delante.

- ¿Físicamente, cómo te sentiste, cómo estás?

- Eso es lo que hablé con los chicos en el camarín y, para hacer la vuelta y después de tanto tiempo sin jugar, me vi bien, por supuesto que me falta un montón, no estoy al cien por ciento todavía pero sí siento que puedo aportar.

¿Qué cambios has notado con la llegada de Cicotello?

-Cada técnico tiene su forma de ver el fútbol, cada técnico tiene su forma de plantear los partidos, no voy a decir que diferencia hay con el técnico anterior, sino que siento que es un técnico que está capacitado, que es muy recto, es muy correcto, le gusta trabajar mucho y creo que esa es la forma de salir esto.

-Ahora sin Ramis, Arce y Asenjo como delanteros te queda toda la responsabilidad a vos.

-Sí, hay que poner el pecho, ¿no?. La vida es así, hoy por hoy me toca estar acá, como me tocó estar en grandes equipos del mundo, hoy me toca estar en un grande Mendoza de mi provincia, a la que amo,y voy a tratar de dar todo lo mejor posible para que Mendoza siga teniendo dos equipos en primera y por muchos años.

-¿Qué se le dice al hincha de Independiente que está deseando que vuelvan los triunfos?

- Que vamos a laburar, que hay que trabajar, que nosotros de nuestra parte siempre vamos a poner lo mejor. Somos laburadores como todo, como ustedes, como ellos y queremos que nos vaya bien en nuestro trabajo y si ese trabajo da la posibilidad de hacer feliz a mucha gente, muchísimo mejor. Entonces, nosotros de nuestra parte vamos a tratar de hacerlo felices. Desde mañana nos vamos a tirar de cabeza a ver qué hicimos mal, qué hicimos bien y el próximo partido salir a ganarlo.

- El próximo partido es Atlético Tucumán, un rival directo, una final más.

- Si, para nosotros, este año son todas finales. A veces se ganan, a veces se pierden. Hay que ponerle el pecho, darle para adelante. Son muchos los partidos que no merecimos haberlos perdido. Los perdimos, hay que seguir trabajando y buscarle la vuelta.

