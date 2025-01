Franco Colapinto aseguró que sigue intentando mantenerse en la Fórmula 1: “Estamos buscando una oportunidad”

En una distendida entrevista con el canal de YouTube Tavo al volante, Franco Colapinto volvió a referirse a su futuro en la Fórmula 1, asegurando que continúan trabajando en una oportunidad para este año. Además, reveló sus cábalas y la profesión que hubiese elegido de no ser piloto.

En medio de la incertidumbre por su papel durante esta temporada, Franco Colapinto aseguró que junto con su equipo están en la búsqueda de oportunidades. “Por ahora no hay nada que esté cerrado ni confirmado, estamos intentando buscar la mejor opción para mí, una oportunidad para el año que viene (por el 2025)”, contó.

Franco Colapinto quiere continuar en la Fórmula 1.

Además, el conductor se relajó, y dejó varias frases para el recuerdo sobre lo que desea. Sobre su vehículo favorito, confesó: “Prefiero manejar camionetas, me divierte más. No tenés que frenar en los pozos, no tenés que preocuparte por pegarle a un cordón, que yo soy medio animalito”.

Mientras tanto, aseguró que, de no haberse dedicado a las carreras de autos, igual estaría ligado a ganarse la vida conduciendo, aunque de forma diferente. “Chofer de Uber, capaz. Por suerte hago lo que me gusta”.

Por último, Colapinto reveló cuáles son sus cábalas antes de disputar una carrera. “Creo que de por sí los argentinos tenemos muchas cábalas. Siempre me pongo todo lo derecho primero, el guante, la bota derecha, el cinturón derecho, siento que estamos un poquito locos algunos”, expresó.

El piloto argentino contó sus cábalas antes de correr

Pese a haber sumado cinco puntos durante la temporada de Fórmula 1 (cuatro por terminar octavo en Azerbaiyán y uno por finalizar décimo en Estados Unidos) y de haber protagonizado muy buenos momentos, Colapinto no consiguió un asiento en la categoría para el 2025.

Esto se debe a que cuando subió a la categoría reina, su escudería, Williams, ya había confirmado al tailandés Alexander Albon y al español Carlos Sainz Jr. como pilotos titulares en el 2025. Además, al estar muy avanzada la temporada, sus representantes no pudieron negociar de la mejor manera con otras escuderías.

De esta forma, todo indica que en el 2025 será el piloto de reserva de Williams, aunque hay chances de que reemplace en algún punto de la temporada al australiano Jack Doohan en Alpine, una escudería que demostró mucho interés en él y con la que mantiene negociaciones.