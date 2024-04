Fórmula 1: Quién es el ex campeón del mundo que reemplazaría a Lewis Hamilton en Mercedes

A partir del año que viene Lewis Hamilton dejará de ser piloto de Mercedes Benz tras once años partiendo a otro peso pesado en la Fórmula 1 como lo es Ferrari. En ese contexto, todo indicaría que en la escudería alemana ya mueven fichas para encontrar su reemplazante.

Entre los diferentes nombres que baraja Toto Wolff, CEO de Mercedes, en las últimas horas apareció un piloto inesperado. Se trata de Sebastian Vettel, quien se retiró de la máxima categoría del automovilismo en 2022 tras su paso por Aston Martin.

“He tenido conversaciones con Toto Wolff”, reconoció el alemán en diálogo con Sky Sports. Fue así que el ganador de cuatro títulos mundiales con Red Bull (2010, 2011, 2012, y 2013) aseguró que no le cierra las puertas a su retorno a la F1.

En esa misma línea, el piloto alemán agregó: “Me retiré de la Fórmula 1 para no volver, pero también dije que nunca se sabe. Así que creo que sigue en pie. Obviamente, hay cosas que extraño, principalmente la competencia. Y cosas que no extraño. La vida es muy diferente si no estás involucrado y todavía disfruto eso”.

“Nunca sabes adónde te lleva la vida, así que tal vez me lleve nuevamente al volante, tal vez no. He tenido conversaciones con Wolff. Hablamos brevemente sobre toda la situación, pero también hablé con otros porque todavía me mantengo en contacto de vez en cuando”, explicó Vettel, y sentenció: “Me mantendré en contacto. No lo sé. Supongo que tendrán que ser un par de llamadas telefónicas. Pero seguro que es uno de los mejores asientos de la parrilla”.

Lejos de desmentir dicha información, el propio Hamilton alentó el posible retorno de Vettel asegurando que será algo que impactará de manera positiva en la categoría y para la escudería alemana: “Me encantaría que Seb volviera. Creo que sería una opción increíble para el equipo. Un piloto alemán, un piloto que ha ganado varios campeonatos del mundo, alguien que tiene unos valores increíbles, que seguirá llevando a este equipo hacia adelante. Me encantaría que volviera”.

Respecto al futuro del piloto británico, Hamilton se marchará a Ferrari en 2025 tras once años tras ser la cara principal de Mercedes donde cosechó nada más y nada menos que siete campeonatos mundiales entre 2014 y 2020. En la corriente temporada, tras tres carreras (Bahrein, Arabia Saudita y Australia), el corredor de 39 años marcha décimo en la tabla de posiciones por el campeonato mundial, sin lograr podios hasta el momento.