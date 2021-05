Florencia Peña confesó su amor por Marcelo Gallardo: “Es mi debilidad”

Aunque en Casados con Hijos no fue Moni Argento sino María Elena Fuseneco la que dijo que engañaría a su marido con el Muñeco Gallardo, pasaron los años y Florencia Peña hizo una importante confesión. La actriz y conductora, reconocida hincha de River, le declaró su amor al entrenador con una curiosa declaración que no tuvo nada que ver con una escena de ficción.

“Soy muy futbolera y mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad. No choluleo a nadie, pero con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza”, soltó al ser consultada por el poliamor. Así, dejó en claro que su único permitido sería el técnico del club de Núñez.

Además, en charla con Fútbol Continental (AM 590), Florencia recordó que su actual pareja, el abogado Ramiro Ponce de León, es fanático de River, y volvió a dejar otra divertida frase: “Mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle algunas preguntas en el medio, vamos a estar todos chochos, ja. Gallardo es el último gran líder deportivo de nuestro país”.

Por otro lado, Peña también expresó que “lo de Madrid fue mágico” y dejó su análisis sobre la derrota en el último superclásico: “Boca no le ganó a River en la cancha, los penales son fortuitos”. Y claro, el partido épico en el Monumental ante Independiente Santa Fe en medio del brote de Covid fue otra pregunta obligada.

“Mostró una realidad que marca que el fútbol no está exento de lo que pasa en la Argentina. Se vivió como una hazaña por Enzo (Pérez) en el arco, pero fue cualquier cosa”, sentenció.