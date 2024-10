¡Festeja Independiente Rivadavia! Chiqui Tapia fue reelecto y se anularon los descensos

Más allá del fallo de la Inspección General de Justicia (IGJ), que dio lugar al reclamo de Talleres, la Justicia determinó que, al estar vigentes los plazos para que AFA apele esa resolución, no hay impedimentos para que se suspenda la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre. La misma se llevó a cabo este jueves, en el predio de Ezeiza, y se confirmaron varias modificaciones del estatuto. Entre ellas, se anularon los descensos. Además, Claudio Tapia fue reelecto como presidente y tendrá a Juan Román Riquelme -actual mandatario de Boca- como vice primero en el nuevo comité ejecutivo.

"Chiqui Tapia"



Porque es el nuevo presidente electo en la AFA y va a presidir hasta el 2028. Oficialmente, se confirma el torneo 30 de equipos y no habrá descensos en 2024, todo es oscuridad, falleció el fútbol argentino, la concha bien de la lora.

pic.twitter.com/ihx1TQ3gwr — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 17, 2024

“Felicitar a cada uno de los miembros y miembras que van a acompañar en este nuevo período en la conducción del fútbol argentino. Desearles el éxito a todos, que es lo que queremos para nuestro fútbol. Muchas gracias por la confianza, por comprometerse a hacer un fútbol mejor”, expresó el Chiqui, en el inicio de su tercer mandato al frente de la AFA.

🚨En contra de sus reglamentos, de la lógica y DE LA GENTE, la @AFA 🇦🇷 sigue arruinando el Fútbol Argentino: suspendió los descensos en plena temporada por 3ª vez en 5 años y en 2025 habrá ¡30 clubes y 2 torneos por zonas que se definirán en cancha neutral!



INESCRUPULOSOS pic.twitter.com/0YZxfPYpO7 — Revisionismo Fútbol (@rhdelfutbol) October 17, 2024

A su vez, el mandatario aseguró que está “realmente orgulloso de que esta Asamblea tenga la representación de todo el fútbol argentino” y que su compromiso es “federalizar el fútbol, darle al interior el protagonismo que tiene que tener”. “Me siento feliz y orgulloso que, entre todos los miembros del nuevo comité ejecutivo, seguro no compartimos un montón de ideas y sentimientos. Podemos ser de diferente partidos, clubes, pero todos queremos lo mejor para el fútbol argentino. Eso es lo que refleja esta asamblea y comité ejecutivo. En este nuevo período, va a ser el comité ejecutivo más representativo que me tocó conducir. El único compromiso que tenemos es por y para el fútbol. Lo único que nos dedicamos a hacer es política y gestión para el fútbol. No tenemos otro interés. Lo único que nos interesa es que le vaya bien al fútbol argentino, que sigamos siendo lo protagonistas que somos, que todos tengamos el reconocimiento que venimos teniendo. Lograr tener en el país la final de la Copa Libertadores, el mejoramiento edilicio de los estadios. Todos los días ustedes inauguran obras”, afirmó el Chiqui.

Seguí leyendo