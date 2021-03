Fernando Gago elogió a Gallardo y confesó que le respondería a River si lo llegara a llamar para ser DT

Fernando Gago está dando sus primeros pasos como director técnico en Aldosivi de Mar del Plata y sueña con progresar. Sin embargo, ante la consulta sobre si en algún momento dirigiría a River si se llegara a dar la oportunidad, el exjugador surgido en Boca fue tajante con su respuesta.

“Creo que no por una cuestión lógica de mi pasado con Boca y por una rivalidad futbolística. Así que sería imposible”, indicó Gago. Sin embargo, el joven DT no ocultó su admiración por Marcelo Gallardo.

“Es un grandísimo entrenador, lo hizo desde su forma y consiguió resultados. Se mantuvo en el fútbol argentino durante años y sabemos todos que eso es muy difícil porque todos pensamos en el resultado. A él los resultados lo acompañaron y le dieron tranquilidad para seguir trabajando y formando un proyecto”, expresó Pintita.

Sobre la chance de dirigir a Boca en un futuro

Por otra parte, en el programa F12 que conduce Mariano Closs en ESPN, Gago evitó opinar sobre la actualidad de Boca y los constantes problemas que tiene su colega Miguel Ángel Russo.

“Tengo que ser sincero. Odiaba cuando un exjugador hablaba del club. No me gustaba. Yo desde el club donde estoy no hablo, pero si puedo opinar de lo que viví, pero no de lo que está pasando. Sería muy injusto hablar desde afuera” , dijo Gago.

Además, le frenó el carro a Closs cuando le preguntó si dirigiría a Boca con Juan Román Riquelme a la cabeza. “Tengo contrato hasta diciembre con Aldosivi. Es difícil responderte hoy porque no lo tengo en la cabeza. No lo llego a analizar. Vivo hoy para el partido que viene y para planear el entrenamiento. Todos queremos progresar. Estoy cómodo acá, pero por eso firmé un contrato por un año y a mí me gusta formar un proyecto. No pienso dónde voy a dirigir en diez años”, completó