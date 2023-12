Federico Chiapetta: “Queremos ser responsables con las decisiones y tener certezas desde Nación”

Fiel a su estilo, sin ir más allá de lo que los números que maneja lo indican, el subsecretario de Deportes de la Provincia comenzó su tercera gestión al frente de esa cartera. En esta nota, habla de los proyectos para el 2024, la coparticipación, la crisis y el apoyo que los deportistas individuales tendrán el próximo año, como así también, de la renovación total del campo del juego del Malvinas Argentinas.

Federico Chiapetta, quien es profesor de educación física y un hombre relacionado al rugby desde toda la vida, llega a esta histórica tercera gestión (es la primera vez que un funcionario provincial se mantiene tanto tiempo en el mismo cargo) con un conocimiento del área más que importante y, además, de un gran apoyo gubernamental debido a su estrecha relación con el gobernador, Alfredo Cornejo.

A lo largo de sus 8 años como el responsable de Deporte ha recibido tanto críticas como elogios a su gestión, sin dudas una de las grandes ventajas que tiene, es el conocimiento y su buena relación con las instituciones del deporte mendocino federado y el campo social. Y frente a la incertidumbre provocada a nivel nacional, por los recientes anuncios presidenciales de Javier Milei, Chiapetta de alguna manera se jacta de llegar a esta tercer “mandato” con un gran orden institucional.

-Tras estas novedades del DNU que ha presentado Nación, ¿en qué puede afectar o no al área de Deportes de nuestra provincia?

-Mendoza está ordenada y nosotros, en Deportes, en ese orden garantizamos el presupuesto, lo que son los programas sociales con los municipios, los planeamientos de ayuda a diferentes clubes. Vamos a tener que incrementar la ayuda a deportistas, que estaba previsto, pero debemos ponerle un poco más de ficha, sobre todo a los deportes individuales. El resto a la espera de cómo impacta, es una frase hecha, pero es así, de cómo impacta este ajuste cuando se defina qué puede pasar.

-Más allá del ajuste, las actividades igualmente no van a deternese.

-El deporte no va a parar obviamente. Nosotros tenemos que hacer algunas obras en nuestro predio; cancha de hockey, mejorar luces, cosas que ya estaban previstas. Pero tenemos otras que van a quedar stand by hasta que tengamos más claro hasta dónde va afectar todo esto. Saber si se demora tres o seis meses, un año o dos... Estamos con la misma cautela que lo ha tomado el Gobierno en general, el deporte no escapa a esto.

El Tomba deberá volver a mudar su localía, ya que el estreno de fines de Febrero ante Defensa y Justicia, no podrá ser en el Malvinas. Foto: José Gutierrez / Los Andes

-Tuviste reuniones respecto al presupuesto o cosas por el estilo.

-Sí, una reunión individual con el gobernador (Cornejo) y hemos hablado de la preocupación normal que existe. Por suerte hay algunas garantías de que la Provincia no para, los programas no se detienen, lo que me parece que cuando se da certezas de lo que escuchamos, todo es favorable. La coparticipación, ganancias sí o ganancias no, impuestos sí o no, el impuestos al cheque sí o no... es verdad que esas son las reuniones del Gobernador con el Presidente, pero nosotros estamos muy atentos a todo. No prometemos más allá de lo que podemos cumplir. Eso que hablamos es coparticipación y guita de Nación que está presupuestada y, que hay que ver si llega, en particular a Deportes. Por ejemplo; nosotros tenemos un 0,5 por ciento de ingresos brutos, que es el Fondo del Deporte por Ley y eso está supeditado a la recaudación. Por tanto, tenemos que ser cautos porque ese porcentaje depende de lo que se recaude a nivel país. Porque si la economía se estanca, si la recesión -que va a existir- supera lo esperado y, la incertidumbre que tenemos, eso va a impactar directamente en los programa deportivos de todas las provincias.

-Es como que están a la espera de buenas nuevas.

-Honestamente así. Nosotros vamos a garantizar los tres ejes grandes que nos hemos planteado. No vamos a decir no hay más plata para clubes, no hay más plata para deportistas ni el deporte social. Eso no. Pero queremos ser cautos y ver que es lo que viene, cuando tengamos las reglas claras de Nación, mayores certezas, veremos si nos embarcamos y comprometemos con el resto de los proyectos que están dando vueltas.

-Es un comienzo con mucha incertidumbre.

-En otros momentos no hemos tenido incertidumbre debido a mi experiencia de estos ocho años._Es la primera vez que me pasa. Lo tuvimos en pandemia, pero no fue financiera, se trató de otro tipo de problemas. Ahora los interrogantes pasan todo por lo económico. En los 8 años que me ha tocado gestionar Deporte, nunca tuve un clima de incertidumbre. Es más, creo que la Provincia no la ha tenido nunca. Pero bueno, no es que no tengamos “guita”. Eso es importante aclararlo. Tenemos presupuestos, pero queremos ser responsables y tener la certezas de Nación para ver como impacta el ajuste concretamente en Mendoza.

-¿Tienen un colchón o saber hasta dónde puede llegar?

-Sí. ¿Tenemos alguna previsibilidad para garantizar lo básico?, Sí. Pero para seguir con otros proyectos, debemos tener mucha cautela. No digo que no se vayan hacer, pero preferimos poner todo en stand by, no comprometerme con nada ni nadie hasta que se defina como es la situación del país a futuro.

-En algún momento hablaste que el deporte individual tendría un mayor apoyo. Eso ¿sigue en pie o también dependerá de lo que se resuelva a nivel Nación?

-En estos días estamos laburando mucho en varias cuestiones. Armando para enero el tema de los clubes, entre otras situaciones, aunque claro, los deportistas individuales lógicamente que van a tener su apoyo. Es que esos atletas si no logran tener apoyo del Estado, no tienen clubes, están muy solos y se les complica demasiado poder cumplir con las planificaciones para hacerle frente al alto rendimiento. Tienen que dar marcas y todas esas cosas y no le podés explicar que no hay plata este año. De lo contrario se quedan sin marcas, para un Preolímpico, un Sudamericano, para poder integrar un seleccionado nacional y tantas otras cosas.

A lo que agregó: “Antes les dábamos algo, ahora habrá que apoyarlos más para que no se quedan afuera de competencias. Me parece que ahí vamos a tener que poner mucho más tiempo y dinero”.

-Seguramente se tendrá que hacer un seguimiento más exhaustivo de acuerdo a cada situación o atleta.

-A eso se lo hace siempre, en todo momento. No es que se destina una partida de plata, un subsidio, y nos olvidamos de todo. Se hacen seguimientos con mucha inteligencia y son justos para que todos puedan acceder a este tipo de certámenes nacionales e internacionales. Como siempre lo digo, estamos permanentemente recalculando, porque además se suma otro factor no menos importante que es la falta de esponsores. Si alguno de los deportistas tiene cierto apoyo del sector privados por ahí se hace más fácil. Pero si no hay nada y depende pura y exclusivamente del Gobierno provincial, todo se hace más complicado. Es en ese momento donde por ahí alguno puede quedar relegado en la consideración de acuerdo a las urgencias que se tengan por proximidad de campeonatos.

El ex gobernador Suarez, junto al actual, Alfredo Cornejo, y Chiapetta, en una visita las instalaciones de la nueva cancha de piso sintético de hockey sobre césped del Gimnasio Municipal N° 13.

-El gobernador Cornejo, entre sus anuncios, expresó que iban a poner el foco en el Deporte durante esta nueva gestión que lo tiene como máximo responsable

-Sí, lo tenemos en los papeles, pero cuando decimos que estamos con cautela estoy hablando del Gobierno en general. No hay que confundirse ni crear falsas expectativas. Somos claros en los mensajes. Tanto el gobernador como todo su equipo saben que el deporte es muy importante, pero la preocupación existe también. Todas las áreas del Gobierno tienen su importancia. Por eso, reitero, no queremos hablar demás. Tenemos el plan A y el Plan B. Por ahora arrancamos el año fuertemente con los programas y esperamos poder tener espalda suficiente como para poder hacerlos durante todo el año.

-¿Que opinás del Sociedades Anónimas Deportivas?

-Sinceramente no tengo opinión de ello. Porque en Chile, cruzando la cordillera, está ese formato y he escuchado la opinión de periodistas especializados que han hablado mal de las SAD, las sociedades anónimas de los clubes, mientras que hay otros que hablan bien. No estoy en contra, pero tampoco lo aliento. Conozco casos en Europa que salieron y están muy bien. Me gustaría estudiar más el tema porque esto es muy reciente para la República Argentina, aunque en otro momento ya se haya hablando de la posibilidad. Ahora todo es más concreto. El modelo europeo es hermoso, pero en un contexto muy distinto al que atraviesa nuestro país. No sé si los capitales llegarán con fuerza a dominar un mercado que no conocen.

VÍA LIBRE PARA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS EN EL FÚTBOL ARGENTINO



Por cadena nacional, Javier Milei anunció este miércoles la firma de un decreto de necesidad de urgencia en el que, entre otras medidas, se dará vía libre para la creación de Sociedades Anónimas Deportivas. pic.twitter.com/3FPo9Rgpo7 — TyC Sports (@TyCSports) December 21, 2023

-Es otra realidad es otra

-Totalmente. Acá no es copiar y pegar, por eso no puedo opinar al respecto. Estoy estudiando e informándome sobre el tema. Todo lo que sé, es por lo que se publica en la prensa. Es todo muy reciente. Es un formato raro y prefiero formar mi opinión el día que tenga todos los datos claros sobre una mesa.

-En lo personal como te encuentra esta nueva gestión. Habías hablado con el gobernador sobre tu continuidad al respecto.

-No, no estaba hablado, pero me encuentra con muchas ganas. Como decía Bonavena (Ringo): “La experiencia es un peine que te dan cuando te quedás pelado”. Lo bueno s que tengo un peine y me quedan algunos pelos (ríe). Me siento con muchas ganas y puedo hacer valer esa experiencia, humildemente lo digo, como para ayudar en esta crisis a acortar caminos, no experimentar en vano y optimizar los recursos de la gestión o cometer menos errores tal vez. Conocemos los clubes, las federaciones, los barrios y la administración. Esos son detalles que me pueden ayudar a mí y a mi equipo para administrar mejor y ganar tiempo. Me parece que en eso puedo ser útil en el Gobierno de turno.

-Además conocés los deportes y a aquellos los deportistas que se pueden potenciar.

-Creo que ese camino lo podemos acortar por el conocimiento y la experiencia que tenemos de estos ocho años al frente de la Subsecretaria. Algo que podemos optimizar, utilizar y que pueden llegar mejor los recursos a los deportistas y las entidades. Al deportista individual, como así también el amateur que está en un proceso selectivo, lo hemos estado apoyando con algún dinero, pero ahora hay que redireccionar esto. El atleta no puede esperar un proceso de crisis para su desarrollo deportivo. Si se queda sin plata mientras está un torneo, se queda sin competencia, y no es lo que queremos”.

Comenzaron los trabajos en el Malvinas

“En el Malvinas estamos haciendo algo que es inevitable y que nos saldrá una fortuna, pero hay que hacerlo. Estamos poniendo a licitación el piso del campo de juego. Eso que significa que no tenemos tiempo de sembrar y estamos pagando las consecuencias de lo que pasó en el Mundial Sub20, donde se jugaron 14 partidos en 9 días”, comenzó diciendo Chiapetta. a lo que agregó: “Molieron la cancha, hemos puesto verde y resiembras, zafamos un poco, pero a esta altura del año se pagan esas consecuencias. Vamos a darle un corte a esto y comprar todo el pasto y colocar esos rollos que vienen. Ese sistema es el único que tenemos para comenzar bien y tener un año tranquilo; pero eso es mucho dinero”.

Federico Chiapetta ya habló con el gobernador Cornejo sobre los trabajos que se deben realizar en el campo de juego del Malvinas.

Por otro lado, agregó: “No podemos ahorrar en eso, porque tenemos Copa Libertadores de Godoy Cruz, tenemos un calendario importante. No sabemos hasta cuándo el Tomba va a jugar en el Malvinas y probablemente Independiente Rivadavia juegue los partidos de mayor concurrencia. Tenemos una linda agenda y eso no podemos dejarlo supeditado a la crisis. Son gastos inevitables y lo estamos afrontarlo sin resentir lo es lo más importante; los clubes, los deportistas y el laburo en los barrios. Todo lo demás está en stand by. Me preguntan que va a pasar con Copa Argentina, Los Pumas, Premier Padel, todo eso está parado y no nos hemos comprometido en nada hasta no saber dónde estamos parados”.

-¿Se puede saber el costo o monto que provocará reacondicionar el campo de juego?

-Lo estamos viendo en estos días, pero lo que si te puedo decir es que se trata de un monto muy grande, es mucho más caro que sembrar, porque te traen todo, lo colocan y queda todo listo para que se pueda utilizar sin ningún tipo de inconveniente.

-¿Entonces, se puede utilizar rápidamente?

-No, no. No es tan así. No es que lo colocan en una semana y ya se puede jugar algún partido. Hay que laburarlo. Reitero, no es que podés jugar a los diez días. Por ejemplo, resembrar te lleva dos meses para que se pueda jugar el primer partido, pero nosotros no estamos en condiciones y no podemos esperar ese tiempo. Una parte se hace con el presupuesto que tenemos ahora y la otra con presupuesto del 2024. Vamos a evaluar bien los costos, aunque estamos hablando de millones de pesos. Lo vengo diciendo desde hace unos meses. Es un gasto que la Provincia debe hacer porque tenemos que tener un buen campo de juego. Remodelaciones en el Malvinas no tenemos pensadas, aunque claro está, dependerá de lo que se nos pida si hay algún compromiso internacional que no tenemos previsto por ahora.