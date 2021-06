Fangio desde el punto de vista de grandes campeones

Todos los 24 de junio se conmemora en Argentina el Día del Piloto en memoria del nacimiento de Juan Manuel Fangio, quien llegó al mundo un día como hoy de 1911. Este reconocimiento se instaló en nuestro país en 2007, pero podría ser una fecha que se instaure a nivel mundial por lo que significó la figura de Fangio en el deporte motor global.

De Fangio son muchas las victorias que se pueden destacar y logros como haber ganado 5 títulos con 4 escuderías diferentes (Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari). También en cuestión de estadísticas, el porcentaje de efectividad en victorias es una marca que habla a las claras de la grandeza del “Chueco”. De las 51 carreras que disputó en Fórmula 1, Fangio ganó 24, lo que significa un 47,05 % de efectividad, algo que supera contundentemente a pilotos como Ascari (40.63%), Hamilton (35.90%) y Jim Clark (34.72%).

Como los números son fríos y muchas veces y no reflejan la dimensión de un piloto, qué mejor que en este día recordar a Fangio desde la palabra de leyendas del automovilismo.

Stirling Moss

“Será siempre el más grande porque ganó carreras y campeonatos en una época en la que la diferencia la hacían los corredores y no los autos. Tenía una forma muy especial de encarar las curvas. Era un experto en ello”.

Enzo Ferrari

“Siempre me costó entender a Fangio. Era un hombre indescifrable y de mirada impenetrable. La nuestra siempre fue una relación complicada, pero creo que difícilmente podamos volver a ver un piloto capaz de tanta continuidad en el éxito. Cuando lo fui a buscar, sabía que era caro, pero yo lo necesitaba. Solía luchar siempre por el primer puesto y cuando lo hacía por una posición más retrasada, llevaba el auto rápido hasta el final”.

José Froilán González

“Siempre convivimos bien con nuestra rivalidad, pero era sana, sin malas intenciones y se terminaba en la bandera a cuadros. Eso era posible porque Juan era grande como piloto, pero más aún como ser humano. Fue una persona derecha a la que la fama y el prestigio no le modificaron la sencillez. Por eso tuvo tantos amigos”.

José Froilán González y Juan Manuel Fangio F1

Jack Brabham

“Tuve el honor de correr contra Fangio en Europa justo cuando estaba por retirarse. No podía parar se observarlo, ya que era la persona a quien yo admiraba. Era el sinónimo de un gran campeón. Queríamos llegar a ser como él”.

Jackie Stewart

“Juan Manuel Fangio es para mí el mejor piloto, con Jim Clark como el segundo mejor incluso por delante de Ayrton Senna. Pero esa gente sólo corría seis, ocho o nueve carreras en un año”,

Alain Prost:

“Cuando empecé a correr en Fórmula 1, cada vez que aparecía Fangio, era como un Dios. Cuando llegaba él, era el piloto, era el piloto de Fórmula 1. Incluso cuando ibas manejando tu auto particular y un policía te detenía te decían: ¿Acaso piensa que es Fangio?, incluso mi esposa me lo ha dicho alguna vez, y yo ya era piloto de F1”.

Fangio y Prost Mercedes

Ayrton Senna

“Poder compartir con Fangio algunos momentos de mi carrera es muy lindo. Siempre demostró mucho cariño por mi y admiración. Tengo una gran relación con Fangio así como una gran admiración por alguien que conquistó cinco títulos del mundo”.

Senna y Fangio F1

Michael Schumacher

“Me da vergüenza que me comparen con Fangio. Yo no compito contra su récord, y no creo que sea realmente justo compararme con él. Lo que ha conseguido el argentino es demasiado impresionante y aunque pueda igualarlo en la estadística, no es lo mismo”.

Lewis Hamilton:

“Es un gran ícono en el deporte motor, habiendo logrado lo que él logró en ese tiempo. “Es el piloto más admirado. Corrió en el período más peligroso. Estar tan cerca como estamos nosotros... me siento honrado de estar así de cerca de un gran ícono deportivo. Uno escucha sobre Ayrton (Senna) y (Alain) Prost, pero Fangio es el padrino del deporte”.